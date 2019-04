Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 27 avril 2019





QUÉBEC, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 27 avril 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre sur les inondations Prise d'images lors d'une séance de travail : 15 h Mêlée de presse : 15 h 30 Lieu : Siège social d'Hydro-Québec

Édifice Jean-Lesage

75, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1A4

Le premier ministre sera accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et du député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

