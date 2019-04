Mise à jour des inondations à Laval - Maintien de la recommandation d'évacuation et nouvelles zones de planification des opérations





LAVAL, QC, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les prévisions météorologiques et hydrologiques des prochains jours laissant présager d'une crue des rivières bien supérieure à 2017, la recommandation d'évacuation pour les résidents des Îles-Laval, de l'île Roussin et des bâtiments situés dans la zone de planification des opérations A reste toujours en vigueur. Cette recommandation touche 400 foyers. En fonction de l'évolution de la situation, le périmètre de recommandation d'évacuation pourrait être élargi.

La Ville rappelle aux citoyens d'aviser les autorités municipales, en téléphonant au 311, de l'endroit où ils pourront être contactés durant leur absence.

Nouvelles zones de planification des opérations

La situation actuelle sans précédent a incité les autorités à créer rapidement de nouvelles zones de planification des opérations, de façon préventive. Ces zones supplémentaires (E-F-G) permettront de coordonner les interventions à faire dans des secteurs où il n'existe actuellement aucun historique d'inondation. Il s'agit donc de scénarios prévisionnels, et les citoyens de la nouvelle zone à risques E ont été invités à mettre en place les mesures de protection requises.

C'est à la suite des inondations de 2017 que la Sécurité civile de la Ville de Laval a établi 4 zones de planification des opérations (A-B-C-D) basées sur les récurrences historiques d'inondation et sur les données de la plaine inondable.

Pour consulter la carte des zones de planification des opérations : http://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Appel aux bénévoles

Une journée d'entraide citoyenne est organisée le dimanche 28 avril, de 9 h à 16 h, au centre Accès, pour le remplissage de sacs de sable. Les bénévoles doivent être âgés de 18 ans et plus, apporter gants, souliers fermés et pelles et se présenter à l'heure qui leur convient durant la plage horaire.

Mesures de protection

Les citoyens sont invités à aller chercher des sacs de sable dans les sites de distribution en vrac pour protéger leurs résidences :

Berge Couvrette , entre le 609 et le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée)

, entre le le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée) Stationnement de la caserne 7 ( Auteuil )

) Parc Berthiaume-Du Tremblay ( Chomedey )

( ) Centre communautaire Bigras (Île Bigras)

Station de pompage de la rue du Parc-des-Érables( Auteuil

La livraison de sacs de sable n'est plus systématique : les demandes sont priorisées en fonction des secteurs névralgiques.

Sites de distribution de sable en vrac avec sacs, attaches et pelles :

Centre communautaire Accès ( Laval-Ouest )

La livraison des palettes directement aux citoyens n'est plus systématique, les ressources étant mobilisés prioritairement pour la protection des infrastructures essentielles (stations de pompage, usines d'épuration, ponts, etc.), de tronçons de rues et de quartiers névralgiques. Les demandes seront évaluées au cas par cas.

Information en temps réel en ligne

Page Web dédiée aux inondations mise à jour chaque heure : www.inondations.laval.ca

Carte interactive des zones à risque d'inondation : https://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Publications régulières sur les réseaux sociaux Facebook Ville de Laval page officielle et Twitter @laval311

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.

