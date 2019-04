AgraFlora Organics Présente une Mise à Jour en Lien avec Le Réaménagement des Serres de Propagation Service Canada





VANCOUVER, le 26 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse de présenter la progression en lien avec le réaménagement du vaste complexe de serres à Delta, en Colombie-Britannique. Le réaménagement de ce complexe de 2 200 000 pieds carrés a été divisé en trois phases:

Phase 1 : comprend le réaménagement de 350,000 pieds carrés d'espace de floraison et 30 000 pieds carrés d'installations de post-production, l'achèvement est prévu pour le Q2 de 2019;

Phase 2 : consiste en 1 450 000 pieds carrés supplémentaires qui doivent être complété d'ici le Q4 de 2019;

Phase 3 : représente les 400 000 pieds carrés restants.

Lors d'une récente inspection de la serre, la direction d'AgraFlora a été témoin des progrès considérables accomplis dans la première phase du réaménagement. La préparation de la zone de culture de la serre, y compris la réparation du sol, le câblage électrique, la plomberie, l'installation des murs et les mesures de sécurité, progresse tel que prévu. L'installation d'un système de sécurité complet, comprenant la rénovation des entrées et sorties sécurisées ainsi que des clôtures de périmètre, ont été entamées ainsi que la construction de nouveaux espaces de bureaux et d'espaces de post-production.

« Nous continuons de travailler avec acharnement afin de préparer les premiers 350 000 pieds carrés de zone de culture pour la soumission finale à Santé Canada et pour notre première culture de cannabis. », a déclaré Derek Ivany, PDG et président d'AgraFlora Organics International Inc. « Lors d'une récente visite des installations, notre équipe fût impressionnée par la taille et l'envergure de la serre ainsi que par les progrès réalisés dans cette première phase du réaménagement. Notre équipe a dénoté l'ingéniosité et l'attention portée aux détails du groupe Houwelings, dans le design et les opérations de culture sous verre. Non seulement prévoyons-nous des récoltes à rendement plus élevé en raison de notre technologie de contrôle climatique et de notre centrale énergétique présente sur le site, nous prévoyons également que l'empreinte carbone de notre serre sera la plus faible parmi toutes les serres de cannabis existantes. »

Le Delta Greenhouse Complex utilise une approche scientifique tant au niveau de la conception des installations qu'au niveau de la production de masse. Il y a une volonté d'optimiser chaque étape de la production, ce qui profite finalement aux plantes. La serre utilise un système complexe de gestion de la régulation de l'air, du climat et de l'humidité à faible consommation énergétique. Le système d'arrosage par reflux et écoulement, procède également à la récupération et au traitement de l'eau par irrigation. Une centrale électrique au gaz naturel présente sur place fournit de la chaleur et de l'électricité tout en utilisant les émissions de dioxyde de carbone au profit des plantes. Un réservoir de stockage d'eau chaude de 1,5 million de gallons est utilisé pour stocker l'énergie produite pendant la journée et la distribuer pendant la nuit. L'installation est également conçue pour maximiser la lumière naturelle du soleil équilibrée avec un éclairage d'appoint à plusieurs étages. C'est une installation impressionnante.

Une fois la Phase 1 du réaménagement complétée, la Société préparera une vidéo détaillée et la soumettra à Santé Canada et ce dans le cadre du processus de délivrance de licence à Delta Greenhouse Complex. La demande de licence de culture de Delta Greenhouse a été soumise à Santé Canada au T4 2018. La vidéo détaillée est l'étape finale du processus pour Santé Canada puisqu'elle comprendra des détails sur les zones de culture. Ces détails incluent notamment des informations sur les systèmes de filtration d'air, de CVC, d'arrosage, d'éclairage, les installations de post-production et bien sûr les éléments qui constituent le système de sécurité du complexe de serres.

La Société est également heureuse d'annoncer que la journée porte ouverte de la serre de 2 200 000 pieds carrés située à Delta, en Colombie-Britannique pour les investisseurs et les médias, a été fixée au mardi 25 juin. Cette journée permettra aux médias, aux analystes et aux investisseurs d'être témoins des progrès accomplis durant cette première phase du réaménagement. En raison d'une forte demande, le nombre total d'inscriptions sera limité à 100. L'ordre du jour comprendra un déjeuner léger, une présentation et des visites divisées en petits groupes.

Delta Greenhouse Complex

2776 - 64th Street, Delta, BC

BBQ, Présentation & Tour

June 25, 2019

La visite est ouverte aux médias, aux analystes du secteur, aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres parties intéressées.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

