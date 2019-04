Soutenir l'industrie du livre au Québec





Le gouvernement du Canada soutient le Salon du livre de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 27 avril 2019 /CNW/ - Pour le gouvernement du Canada, il importe que les lecteurs du monde entier puissent profiter d'une vaste gamme de livres d'auteurs canadiens. Nous avons à coeur de travailler avec l'industrie de l'édition et les organismes qui font connaître les maisons d'édition et les auteurs d'ici. Les rendez-vous littéraires qui réunissent les Canadiens dans leur communauté sont un excellent moyen, pour nos auteurs, de présenter leurs oeuvres à un nouveau public.

C'est pourquoi notre gouvernement a investi 39 000 dollars dans la tenue du 35e et du 36e Salon du livre de la Côte-Nord. Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine, a souligné les retombées de cet investissement. Elle a pris la parole au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Grâce à ce financement, le comité organisateur pourra promouvoir le Salon et rehausser sa sélection d'ouvrages canadiens, au grand bonheur des lecteurs de la région.

Citations

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne l'industrie du livre. Le Salon du livre de la Côte-Nord est une merveilleuse occasion de promouvoir les livres canadiens dans cette région du Québec, tout en réunissant la communauté et en mettant en valeur une scène culturelle des plus dynamiques. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Depuis 35 ans, le Salon du livre de la Côte-Nord enrichit la communauté en présentant un éventail d'activités, y compris une tournée littéraire dans les écoles. Il s'agit d'un des plus importants rassemblements culturels à être organisés dans la région, et notre gouvernement est fier de le soutenir. »

-- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine

Les faits en bref

Le Fonds du livre du Canada (FLC), doté d'un budget de 39,1 millions de dollars, assure un accès à une grande diversité de livres d'auteurs canadiens tant au pays qu'à l'étranger. Il vise à soutenir une industrie du livre viable qui publie des livres d'auteurs canadiens et en fait la promotion.

Le volet Soutien aux organismes du FLC appuie des projets collectifs de commercialisation, le perfectionnement professionnel, les stages auprès d'associations de l'industrie et les projets en technologie. Le fonds permet notamment de soutenir diverses activités littéraires dans les communautés du pays, grandes et petites.

Liens connexes

Fonds du livre du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 27 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :