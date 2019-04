/R E P R I S E -- Convocation de presse - Les victimes d'abus sexuels intiment la CAQ de respecter sa promesse d'abolir le délai de poursuite (prescription)/





QUÉBEC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les victimes d'abus sexuels sont exaspérées par l'incurie de la CAQ à abolir le délai de poursuite de trois ans qui les empêche de poursuivre les agresseurs, notamment les prêtres pédophiles.

Elles rencontreront la presse le dimanche 28 avril 2019 à 13h à l'endroit suivant :

CENTRE ST-PIERRE

1212 rue PANET

Montréal

H2L 2Y7

Accompagneront les victimes à cette occasion, Roger Lessard, conseiller et chercheur, Stéphanie Tremblay (CALACS), Sébastien Richard, auteur, Me Alain Arsenault et Me Marc Bellemare.

