Alerte aux actionnaires de Boston Scientific Corp. : poursuite engagée contre BSX





BOSTON, 27 avril 2019 /CNW/ - Le cabinet Thornton Law Firm LLP annonce qu'il a à l'étude une action collective au nom des actionnaires et des investisseurs ayant acheté des titres de Boston Scientific Corporation (symbole NYSE : BSX). Le dossier porte sur de possibles infractions aux lois fédérales sur les valeurs mobilières par Boston Scientific et certains de ses dirigeants. Une action collective a été engagée. Si vous êtes actionnaire de Boston Scientific et souhaitez en savoir plus, envoyez un courriel à shareholder@tenlaw.com ou appelez le 617-531-3933.

D'après la plainte, Boston Scientific aurait fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses à propos des politiques générales, opérationnelles et de conformité de la société. Plus précisément, la plainte allègue que Boston Scientific a omis de divulguer :

(a) que les prothèses biologiques Boston Scientific indiquées pour la réparation transvaginale d'un prolapsus des organes pelviens n'étaient pas sûres ;

(b) qu'il était peu probable que Boston Scientific puisse poursuivre la commercialisation et la vente de ces dispositifs aux États-Unis ;

(c) que Boston Scientific avait vendu des treillis vaginaux contenant des résines contrefaites ou adultérées importées de Chine ; et

(d) que la conduite de Boston Scientific exposait la société à des contrôles réglementaires et à des enquêtes administratives accrus.

Suite à l'annonce du manquement présumé de Boston Scientific, l'action BSX a perdu 2,90 dollars, soit 7,67 %, au cours des deux séances boursières suivantes. Le 17 avril 2019, elle clôturait à 34,91 dollars.

Si vous avez acheté ou acquis d'une autre manière des actions Boston Scientific (NYSE : BSX), vous pouvez avoir droit à une demande en dommages-intérêts. Veuillez contacter l'équipe des droits des actionnaires du cabinet Thornton Law Firm à l'adresse shareholder@tenlaw.com, ou appeler le 617-531-3933.

Les avocats en droit boursier du cabinet Thornton Law Firm sont spécialisés dans la représentation d'actionnaires individuels et d'investisseurs institutionnels pour l'obtention de dommages-intérêts suite aux actions fautives ou aux fraudes commises par une entreprise. Depuis des décennies, nos avocats plaident des dossiers liés aux titres boursiers devant les tribunaux américains et obtiennent des résultats remarquables quant à l'indemnisation de pertes pour le compte d'actionnaires.

