Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la Liberté en Afrique du Sud





OTTAWA, le 27 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Liberté en Afrique du Sud :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Sud-Africains pour souligner le 25e anniversaire de la première élection démocratique tenue en Afrique du Sud et la fin de l'apartheid.

« Lorsque l'Afrique du Sud a tenu ses premières élections ouvertes à tous les électeurs, ses citoyens ont choisi d'élire comme président le révolutionnaire et leader du mouvement anti-apartheid Nelson Mandela.

« Nelson Mandela sera toujours un symbole de libération et de liberté. De concert avec d'innombrables autres personnes, il a travaillé pour faire avancer les droits de la personne et l'égalité, promouvoir la démocratie et lutter contre les injustices. Ses efforts ont aidé à jeter les bases d'une Afrique du Sud démocratique et ont inspiré des mouvements de libération à travers le monde.

« Le Canada et l'Afrique du Sud entretiennent une relation solide et durable, fondée sur des valeurs communes comme l'inclusion, la diversité et la démocratie. Le Canada a également joué un rôle de premier plan dans la lutte internationale contre l'apartheid. Nos deux pays travaillent étroitement ensemble au sein des Nations Unies, du G20, du Commonwealth et d'autres organisations afin de donner suite aux efforts de Nelson Mandela et bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les Sud-Africains à l'occasion de cet anniversaire important. Cette journée nous rappelle que chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le cours de l'histoire et que nous avons tous la responsabilité d'améliorer notre monde. »

