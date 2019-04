Autoroute 20 entre L'Île-Perrot et l'île de Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue) - Fermeture complète du pont Galipeault de l'autoroute 20 - Secteur à éviter





MONTRÉAL, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - En raison du niveau exceptionnel des eaux dans l'ouest de la région de Montréal, le ministère des Transports procède actuellement à la fermeture du pont Galipeault sur l'autoroute 20 entre L'Île-Perrot et l'île de Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue). La durée de cette fermeture est inconnue à ce moment-ci.

La circulation est détournée par les autoroutes 30 et 40. Les usagers de la route sont toutefois invités à éviter le secteur. À noter que la circulation locale est permise pour les résidents désirant se rendre à l'île Claude.

Gratuité sur l'autoroute 30

De manière à offrir aux usagers de la route un itinéraire alternatif et simplifier les déplacements sur le réseau, le Ministère retirera exceptionnellement le péage sur l'autoroute 30 jusqu'à la réouverture du pont. La gratuité, applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.), est effective dès maintenant.

Pont de l'Île-aux-Tourtes et pont Taschereau

Le pont de l'Île-aux-Tourtes (autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et l'île de Montréal) et le pont Taschereau (autoroute 20 entre Vaudreuil-Dorion et l'île Perrot) sont sécuritaires et demeurent ouverts à la circulation.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et rappelle qu'il ne faut jamais circuler sur une route inondée. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 27 avril 2019 à 05:41 et diffusé par :