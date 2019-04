Wenco et Hitachi Construction Machinery annoncent un écosystème de partenaires ouvert et interopérable pour l'extraction minière autonome





Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TOKYO : 6305) (« HCM ») se réjouit d'annoncer sa vision pour l'extraction minière autonome : un écosystème ouvert et interopérable de partenaires qui intègrent leurs systèmes à une infrastructure minière existante.

Visant essentiellement à fournir un appui aux normes ISO, et à favoriser l'entrée de nouveaux participants dans le secteur minier, HCM fait figure de pionnière avec cette approche interopérable vers l'autonomie des leaders technologiques miniers mondiaux. Avec cette annonce, HCM affiche publiquement son soutien à une autonomie basée sur des normes, et offre sa technologie interopérable pour permettre aux clients du secteur minier d'intégrer de nouveaux fournisseurs au sein de leur infrastructure existante. Le soutien de HCM envers une autonomie ouverte et interopérable est basé sur sa philosophie de plateforme Solution Linkage, axée sur les partenaires.

« L'innovation ouverte est la philosophie technologique directrice pour Solution Linkage », a déclaré Hideshi Fukumoto, vice-président et directeur général, directeur de la technologie. « Sur la base de cette philosophie, HCM annonce son engagement envers les clients du secteur minier autonome par le biais d'un écosystème ouvert et interopérable de solutions partenaires.

« Nous estimons que cette approche ouverte offre aux clients la plus grande souplesse et le meilleur contrôle pour intégrer de nouvelles solutions autonomes au sein de leurs opérations existantes, tout en réduisant les risques et coûts associés des approches alternatives. »

Le Groupe HCM développe cette approche d'autonomie ouverte dans le cadre de l'initiative Solution Linkage, une plateforme déjà disponible pour les clients de HCM, dans le secteur de la construction, et qui est mise désormais à la disposition de ceux du secteur minier, grâce au soutien de la filiale de HCM, Wenco International Mining Systems (Wenco). Solution Linkage est une plateforme basée sur des normes, et axée sur trois principes :

Innovation ouverte, Interopérabilité, et Ecosystème de partenaires.

Dans ce contexte, l'Innovation ouverte signifie le soutien du groupe HCM en matière de normes ouvertes, permettant la création de solutions multifournisseurs qui réduisent les coûts et augmentent la valeur pour les clients. En créant des solutions conformes aux normes ANSI/ISA-95 et ISO, pour l'interopérabilité autonome, Solution Linkage permet d'éviter la situation de blocage avec le fournisseur, et offre aux clients l'option de sélectionner les technologies de fournisseurs choisis indépendamment de leur système de gestion de parc de véhicules. Cette approche permet de pérenniser l'infrastructure technologique client, offrant ainsi une approche progressive pour l'incorporation de nouvelles technologies au fur et à mesure de leur émergence. Cette approche représente également un avantage pour les nouveaux fournisseurs autonomes du secteur minier, puisque ceux-ci pourront exploiter la technologie et l'expérience de HCM pour répondre aux besoins des clients du secteur minier.

La capacité clé d'interopérabilité du groupe HCM crée une connectivité simplifiée entre les systèmes afin de réduire les silos opérationnels, permettant un contrôle et une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur minière. Les clients qui utilisent Solution Linkage peuvent connecter l'équipement autonome de multiples fournisseurs sur l'infrastructure des opérations et la gestion de parcs, existantes. L'interopérabilité fournit également aux mines une compréhension système de leur opération, de la fosse au port, propice à une gestion des processus et une analyse de données, plus solides. Cette capacité permet à la direction minière de prendre des décisions avisées, basées sur un aperçu de l'ensemble des opérations, assurant une optimisation de bout en bout.

L'approche d'autonomie ouverte de HCM repose sur la création d'un Écosystème de partenaires dans lequel les clients et les partenaires tiers peuvent exploiter l'expérience et la plateforme ouverte de HCM, dans le but de fournir avec succès une fonctionnalité autonome tout en réduisant le risque d'adoption technologique. Cette initiative collabore déjà avec un leader international du secteur minier pour intégrer des véhicules autonomes de FEO non miniers, au sein de leur infrastructure minière existante. De même, HCM recherche activement des partenariats clients et fournisseurs en vue d'accroître la valeur de cette plateforme ouverte et interopérable. Si les fournisseurs d'autonomie ont déjà été sélectionnés par un client et ont des difficultés à s'intégrer dans son système de gestion des parcs ou son exploitation minière, existants, Hitachi pourra leur être utile grâce à la plateforme Solution Linkage.

Le groupe HCM apportera des informations supplémentaires sur son approche envers l'autonomie ouverte et Solution Linkage, au cours d'une présentation à la Convention CIM 2019 qui se tiendra du 28 avril au 1er mai, au Palais des Congrès de Montréal, au Canada. M. Fukumoto et d'autres cadres de Hitachi et Wenco aborderont cette stratégie ainsi que les détails des plans d'exploitation minière, au cours de plusieurs présentations tout au long de l'évènement. Le calendrier des évènements d'Hitachi est établi comme suit :

Dimanche 28 avril, 16 h 30 ? Discours d'accueil, de David Harvey, membre du conseil de Wenco et cadre chez HCM, lors des cérémonies d'ouverture ;

? Discours d'accueil, de David Harvey, membre du conseil de Wenco et cadre chez HCM, lors des cérémonies d'ouverture ; Lundi 29 avril, 10 h ? Présentation Étape d'innovation, sur la vision de Solution Linkage en vue d'une autonomie ouverte, par Hideshi Fukumoto, membre du conseil de Wenco et vice-président et directeur général, directeur de la technologie, chez HCM ;

? Présentation Étape d'innovation, sur la vision de Solution Linkage en vue d'une autonomie ouverte, par Hideshi Fukumoto, membre du conseil de Wenco et vice-président et directeur général, directeur de la technologie, chez HCM ; Lundi 29 avril, 12 h ? Étude de cas : Accélérer les décisions commerciales et la performance minière, grâce à l'analyse des données opérationnelles d'une exploitation de charbon australienne session technique en table ronde, d'Eric Winsborrow, vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise, chez Wenco ;

? session technique en table ronde, d'Eric Winsborrow, vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise, chez Wenco ; Lundi 29 avril, 14 h ? Vers une norme ouverte dans les interfaces de système de contrôle autonome : enjeux actuels et meilleures pratiques présentation technique en table ronde, de Martin Politick, directeur de la technologie, chez Wenco ;

? présentation technique en table ronde, de Martin Politick, directeur de la technologie, chez Wenco ; Mardi 30 avril, 10 h ? Présentation Étape d'innovation sur la vision d'Hitachi concernant les données et l'IdO dans le secteur minier, d'Eric Winsborrow, vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise, chez Wenco ;

? Présentation Étape d'innovation sur la vision d'Hitachi concernant les données et l'IdO dans le secteur minier, d'Eric Winsborrow, vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise, chez Wenco ; Mercredi 1er mai, 16 h ? Discours de clôture pendant le déjeuner de clôture, de Yoshinori Furuno, membre du conseil de Wenco et directeur général HCM de Solution Business Center.

Ces présentations décrivent le travail en cours d'HCM et renforcent le message de base sur les écosystèmes de partenaires, ouverts et interopérables.

Pour en savoir davantage sur l'annonce d'HCM concernant l'autonomie minière interopérable et ouverte grâce à Solution Linkage, ou d'autres solutions d'HCM, veuillez contacter les représentants de la société, du Groupe HCM.

A propos d'Hitachi Construction Machinery

Hitachi, Construction Machinery Co., Ltd., (TOKYO : 6305), dont le siège se trouve à Tokyo, au Japon, est une société mondiale d'engins de chantier, comptant environ 24 000 employés à travers le monde. Exercice 2017 (clos le 31 mars 2018) total des revenus consolidés de 959 milliards de yens. Hitachi Construction Machinery mettra plus que jamais l'accent sur les activités de construction et les engins de chantier destinés aux exploitations minières, qui comprennent les excavateurs hydrauliques, les chargeurs sur roues, les tombereaux rigides, le matériel de compactage, les applications et systèmes de gestion minière. Pour de plus amples informations sur Hitachi Construction Machinery, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse https://www.hitachicm.com/global/

À propos de Wenco International Mining Systems

Depuis plus de 30 ans, Wenco développe des solutions technologiques afin de permettre aux sociétés minières d'augmenter leur productivité. Wenco propose toute une gamme de solutions destinées à la productivité minière, notamment la gestion de parcs, la santé des actifs, la détection à proximité, l'analyse des activités minières et les solutions de guidage d'équipement de haute précision. Wenco collabore étroitement avec les clients afin de leur permettre d'extraire la valeur latente de leurs opérations, et s'efforce de se distinguer comme chef de file industriel offrant des solutions fiables qui assurent la sécurité, la productivité et l'efficacité minières. Société Hitachi depuis 2009, Wenco est une filiale en propriété exclusive d'Hitachi Construction Machinery, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.wencomine.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

