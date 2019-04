Inondations 2019 - L'absence d'une tour cellulaire dans le secteur Vendée complique les opérations d'urgence de la municipalité d'Amherst





AMHERST, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les mesures d'urgence sont toujours en cours dans la municipalité d'Amherst où l'eau monte actuellement d'heure en heure, particulièrement dans un des secteurs de la municipalité.

En date du vendredi 26 avril 2019 à 20h, un secteur est encore particulièrement touché par les inondations. Il s'agit du secteur Vendée, principalement aux abords du lac Cameron. Le niveau d'eau ne baisse pas et la pluie annoncée pour le week-end préoccupe les autorités.

Les autorités viennent de fermer certains accès aux ponts, routes et ponceaux du secteur. Les détails de ces fermetures suivront prochainement sur le site internet et la page Facebook de la municipalité.

Ces prochaines heures, des patrouilles seront réalisées autour du Lac Cameron, avec la collaboration de la Sûreté du Québec à bord de leurs véhicules tout-terrain, afin de s'assurer de la sécurité des résidents du secteur.

La situation du secteur Maskinongé, principalement le long de la rivière Maskinongé, à la hauteur de Saint-Rémi, est redevenue stable. Il a donc été convenu de déplacer le poste de commandement vers le secteur Vendée. Cependant, pour le secteur de St-Rémi, l'hôtel de ville, une présence en continue, 24h/24 sera assurée pour informer les citoyens.

Desserte de cellulaire à Vendée

Par contre, la Municipalité d'Amherst est préoccupée par la difficulté de rejoindre l'équipe des premiers répondants, les pompiers de la RINOL, la Sûreté du Québec et les citoyens dans le secteur Vendée à cause de l'absence d'une tour cellulaire dans le secteur. L'absence quasi totale du signal cellulaire dans la municipalité d'Amherst rend difficile, voire quasiment impossible pour ces personnes de recevoir les appels d'urgence sur leurs téléavertisseurs ou sur leurs cellulaires.

Il s'agit d'une situation qui avait été récemment portée à l'attention des autorités politiques provinciales par la municipalité.

En ce moment, seule une ligne téléphonique terrestre sera disponible pour rejoindre le poste de commandement. Le numéro est : 819 681-3372, poste 0.

Faits saillants

L'utilisation des téléavertisseurs (pagettes) ou cellulaires est nécessaire pour assurer la sécurité publique dans plus de 50% du territoire de la municipalité d' Amherst ;

; La municipalité d' Amherst a tenté de négocier avec Bell Canada et Telus afin d'ériger une tour dans le secteur, lesquels ont refusé après de brèves analyses ;

a tenté de négocier avec et Telus afin d'ériger une tour dans le secteur, lesquels ont refusé après de brèves analyses ; La construction d'une nouvelle tour s'estime à environ 600 000$, un montant exorbitant pour les capacités de la municipalité d' Amherst , même avec l'appui de celles environnantes ;

, même avec l'appui de celles environnantes ; L'absence de réseau impact considérablement le temps de réponse des services d'urgence, ce qui ne permet pas à notre service d'être conforme au schéma de couverture de risques, notamment en ce qui concerne le temps d'intervention, mais aussi sur la gestion des interventions, le stress des intervenants, la demande d'assistance et, ultimement sur la vie humaine.

Rappel des actions posées depuis le début des inondations

Plus de 300 résidences ont été inondées depuis la déclaration du plan de mesures d'urgence, effectuée le lundi 22 avril à 11h30.

Le mercredi 24 avril à 11h30, le conseil municipal, en séance extraordinaire, a ainsi confirmé l'ordre d'évacuation des personnes situées dans le district Maskinongé.

Les procédures d'évacuation ont déjà eu lieu et la situation est toujours sous surveillance.

D'autres évacuations pourraient être décrétées.

L'obligation d'évacuer a été instituée en vertu de la déclaration d'état d'urgence et est donc effective sans délai ni formalité pour protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes inondées et isolées. La municipalité considère qu'il n'y a pas d'autre moyen de protection. Sur avis de l'autorité responsable de la protection de la santé publique, les évacués n'ayant pas d'autres ressources seront en mis en sécurité et auront accès à de l'hébergement, du ravitaillement et de l'habillement.

Contactez les intervenants d'urgence

Les sinistrés en situation d'urgence doivent composer sans délai l'un des numéros suivants:

819 681-3372, poste 0

Vous pouvez également contacter les services d'urgence en composant le 911.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec vous invite à consulter ce lien pour plus de détails sur les mesures d'urgence: https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx

La municipalité d'Amherst déploie un maximum d'efforts pour sécuriser la population en regard des inconvénients causés par cet évènement.

Nos effectifs collaborent notamment avec la Sureté du Québec, les pompiers de la RINOL, les premiers répondants, la sécurité civile du Québec, la Croix-Rouge, tous les employés municipaux disponibles ainsi que de nombreux bénévoles tous unis dans le but de venir en aide efficacement aux nombreux sinistrés.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook et notre site web pour rester au courant des développements et pour obtenir des informations utiles.

Facebook : https://www.facebook.com/municipaliteamherst/

Site web : http://municipalite.amherst.qc.ca/

