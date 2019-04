Ashcroft annonce l'acquisition de Rüeger SA et Stiko BV





Ashcroft Inc. (Ashcroft) a annoncé l'acquisition planifiée de la société suisse Rüeger Holdings SA (Rüeger) et de la société néerlandaise STIKO Meetapparatenfabriek B.V. (Stiko), deux fabricants d'instruments de mesure de pression et de température spécialisés. La transaction devrait être conclue dans les prochains jours.

Rüeger est un acteur de premier plan reconnu dans le domaine des instruments de mesure de pression et de température manufacturés. L'entreprise possède des bureaux en Suisse, en Allemagne, en Chine et en Malaisie. Parmi les solutions de mesure extrêmement fiables de Rüeger figure une vaste gamme d'instruments de mesure électroniques et mécaniques. Les plus de 75 ans d'innovation de Rüeger ont mené à la mise au point de capteurs de température multipoints utilisés dans les applications critiques des réacteurs d'affinage et pétrochimique, ainsi qu'à l'élaboration de technologies exclusives pour la production de capteurs de température haute précision jusqu'à 1 050 °C.

Stiko est un fabricant spécialisé dans les instruments de mesure de pression et de température et dans les produits d'étalonnage pour laboratoires. Le siège de la société, fondée il y a plus de 50 ans, se situe à Roden, aux Pays-Bas. Les produits personnalisés de Stiko sont conçus pour les applications critiques de sécurité des marchés suivants : activités marines et sous-marines, pétrole/gaz, agroalimentaire/boissons et industrie pharmaceutique.

Steven A. Culmone, président et PDG d'Ashcroft a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer l'acquisition de Rüeger et de Stiko par Ashcroft Inc., qui nous permettra de mettre à profit les atouts de solides marques internationales et de nous adjoindre un impressionnant portefeuille de produits et de solutions hyperspécialisés. Cette acquisition intensifiera donc notre valeur aux yeux des clients du monde entier et accélérera notre pénétration sur les marchés sur lesquels nous sommes déjà actifs.

Le point d'honneur que met Ashcroft à protéger le personnel, les processus et les bénéfices de ses clients sortira renforcé de cette fusion et favorisera vigoureusement notre croissance à l'international.

Il s'agit d'une opportunité très intéressante pour l'entreprise, pour nos employés, nos partenaires et nos clients. Notre atout majeur a toujours été notre personnel et nous continuerons à optimiser la qualité de cet atout grâce à cette acquisition. »

Bernard Rüeger, président de Rüeger Holdings SA, a affirmé : « Nous sommes certains que la marque Rüeger poursuivra sur la voie de la croissance au sein d'Ashcroft, grâce à de nouvelles synergies au niveau des marchés internationaux et à la nature complémentaire de nos produits respectifs. »

À PROPOS D'ASHCROFT

Ashcroft a été fondée il y a plus de 165 ans, avec pour mission de protéger ses clients à l'aide d'une marque reconnue pour sa fiabilité et l'innovation qu'elle apporte dans le domaine des mesures de température et de pression. Ashcroft possède des sites opérationnels aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Chine et à Singapour et collabore avec plus de 235 partenaires de distribution dans 55 pays, qui assistent ses clients dans le monde entier. Le siège d'Ashcroft se situe à Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis. L'entreprise est une filiale de Nagano Keiki Co., Ltd. basée à Tokyo, au Japon.

http://ashcroft.com

À PROPOS DE RÜEGER & STIKO

https://rueger.com https://stiko.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 18:10 et diffusé par :