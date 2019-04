L'agglomération de Montréal décrète l'état d'urgence





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'agglomération de Montréal décrète l'état d'urgence pour soutenir les villes liées et les arrondissements touchés par les inondations. La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante annonce cette décision à la suite de l'analyse des précipitations à venir et des inondations qui ont lieu actuellement, particulièrement dans le secteur ouest de l'île.

Rappelons que la mairesse peut avoir recours à ces pouvoirs extraordinaires et décréter l'état d'urgence dans la municipalité lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

la municipalité est aux prises avec un sinistre majeur, réel ou imminent;

la municipalité doit agir immédiatement pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes;

le plan de sécurité civile de la municipalité ou ses règles habituelles de fonctionnement ne lui permettent pas de réaliser adéquatement les interventions nécessaires.

Les conditions météorologiques actuelles et prévisionnelles laissent entrevoir que la situation ne sera pas de courte durée et qu'elle s'échelonnera sur plusieurs jours. Selon Environnement Canada, il est prévu qu'il tombera jusqu'à 60 mm de pluie sur le bassin versant d'ici samedi soir, ce qui aura pour effet d'augmenter le niveau des cours d'eau de façon importante, ainsi que d'affaiblir les murets et les barrages d'eau installés aux endroits névralgiques pour freiner l'infiltration d'eau.

En vertu de l'état d'urgence, l'agglomération a le pouvoir de :

Contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;

Accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la ville;

Autoriser et faire toutes dépenses utiles ainsi que conclure tout contrat qu'elle juge nécessaire.

Par ailleurs, l'état d'urgence confère le pouvoir à l'agglomération de Montréal de pouvoir procéder à des évacuations si des citoyens se trouvaient en situation de danger imminent.

Les intervenants du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et de son Centre de sécurité civile, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des Forces armées canadiennes et les employés de l'agglomération sont à pied d'oeuvre pour sécuriser les digues, en ajouter aux endroits requis et faire l'état d'une surveillance régulière de celles-ci. Une communication constante est également assurée entre la sécurité civile et les forces armées canadiennes.

L'agglomération de Montréal tient à souligner la solidarité qui émane de cette situation et elle réitère qu'elle demeure au service des citoyens. Elle désire également rappeler que ses employés travaillent 24/24h, sont présents sur le terrain et surveillent l'évolution de la situation d'heure en heure.

Pour obtenir de plus amples informations sur la situation des inondations, consultez le site Internet du Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal

