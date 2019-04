WestJet offre à ses invités un accès plus étendu à l'Europe





Le transporteur renforce le partage de code avec Air France et offre un accès vers de nouvelles destinations européennes au départ de Paris

CALGARY, le 26 avril 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que les invités peuvent maintenant bénéficier d'un accès pratique depuis l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) vers sept villes de France, d'Italie et de Grèce, et ce, grâce à l'expansion de son partenariat de partage de code avec Air France.

Le partenariat bonifié fournira également un accès accru au Canada aux voyageurs en provenance de ces villes européennes.

« Le partenariat de partage de code enrichi entre WestJet et Air France signifie que les invités des deux compagnies aériennes auront désormais plus d'occasions de voyager entre les superbes destinations au Canada et en Europe, a souligné Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau et Alliances de WestJet. Nous sommes ravis d'étendre notre portée en Europe et d'offrir une expérience fluide aux invités qui voyagent vers l'est et l'ouest, notamment des récompenses réciproques destinées aux grands voyageurs, un itinéraire et l'enregistrement des bagages jusqu'à la destination. »

Dès aujourd'hui, les invités ayant réservé un vol de WestJet vers l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) peuvent prendre des vols de correspondance à code partagé de WestJet exploités par Air France à destination de Brest, de Biarritz et de Montpellier, en France, vers Venise, Milan et Rome, en Italie, ou vers Athènes, en Grèce. Dans les prochaines phases, le partage de code de WestJet sur les vols d'Air France via Paris sera étendu à d'autres pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne et le Portugal.

Les invités voyageant au départ des destinations européennes mentionnées plus haut pourront prendre un vol de correspondance faisant partie du vaste réseau canadien de WestJet par l'intermédiaire de la plaque tournante du transporteur à Calgary.

Le vol inaugural du Dreamliner de WestJet reliant Calgary à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle aura lieu le 17 mai 2019. Des vols entre les deux villes sont proposés à bord du tout nouvel appareil Dreamliner 787-9 de WestJet, qui intègre la cabine Affaires de WestJet avec des sièges entièrement inclinables, des repas sur demande et le service attentionné et primé de WestJet.

WestJet et Air France sont des transporteurs à codes partagés depuis 2013 et tous deux offrent aux membres des programmes de fidélité Flying Blue d'Air France et de Récompenses WestJet la possibilité réciproque d'accumuler des points et de les échanger contre des récompenses depuis 2017.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Compte tenu de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont une partie est indépendante de la volonté de WestJet. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les prévisions et stratégies actuelles de WestJet, la demande attendue et l'utilisation de notre flotte, mais ils peuvent varier en raison de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter, la modification de la demande des invités, les retards dans la livraison des appareils, la conjoncture économique générale, l'environnement concurrentiel, l'obtention des approbations gouvernementales et réglementaires, et d'autres facteurs et risques décrits dans les rapports et documents publics de WestJet accessibles sous le profil de WestJet à sedar.com. Le lecteur ne devrait pas se fier outre mesure aux présents énoncés prospectifs puisque les résultats réels pourraient différer grandement. WestJet décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs afin de tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 17:45 et diffusé par :