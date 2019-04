La Pétrolière Impériale annonce les résultats de l'élection des administrateurs





Lors de la réunion annuelle des actionnaires, qui a eu lieu le 26 avril 2019, la Pétrolière Impériale a annoncé que les sept candidats en lice pour les postes d'administrateurs de l'entreprise et inscrits dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction du 14 mars 2019 ont tous été élus. Au total, 698,062,619 mandataires dont les droits de vote sont rattachés aux actions (soit 89.96% des actions ordinaires en circulation) ont été représentés en personne ou par procuration. Le pourcentage de mandataires représenté lors de la réunion a voté en faveur des administrateurs sont répertoriés ci-dessous :

Candidat : En Faveur : Retenir : D.C. (David) Brownell 97.09% 2.91% D.W. (David) Cornhill 99.05% 0.95% K.T. (Krystyna) Hoeg 99.08% 0.92% M.C. (Miranda) Hubbs 99.45% 0.55% R.M. (Richard) Kruger 96.89% 3.11% J.M. (Jack) Mintz 98.90% 1.10% D.S. (David) Sutherland 99.09% 0.91%

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 17:35 et diffusé par :