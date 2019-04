Hess Corporation dépose une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti au Canada





Hess Corporation (NYSE: HES) (« Hess ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé une demande à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») pour cesser d'être un émetteur assujetti en Ontario (la « Demande »). Hess n'est plus cotée à une bourse canadienne de valeurs mobilières depuis vingt ans et n'est un émetteur assujetti dans aucune autre juridiction canadienne.

Si la CVMO se prononce en faveur de la Demande, Hess cessera d'être un émetteur assujetti au Canada, mais continuera de déposer tous ses états financiers et autres documents d'information continue qu'elle est dans l'obligation de déposer conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis et aux règles de la Bourse de New York (le « NYSE »). Si Hess cesse d'être un émetteur assujetti, certains de ses titres en circulation pourraient être soumis à des restrictions de revente au Canada dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Tous les documents d'information continue de Hess sont disponibles publiquement auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC ») à l'adresse www.sec.gov et les porteurs canadiens de titres de Hess continueront de recevoir des exemplaires de tout document d'information continue que Hess est dans l'obligation de fournir aux porteurs de titres aux États-Unis, de la même manière et en même temps que l'exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis et les règles de la Bourse de New York.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés et renseignements prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. De tels énoncés incluent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à la Demande et la fourniture continue par Hess de documents d'information continue.

Les énoncés prospectifs sont basés sur les convictions et attentes actuelles de la direction concernant les développements futurs et leur impact potentiel sur Hess en fonction des informations dont dispose à ce jour la direction. Bien que la direction estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables en fonction des circonstances, nous ne pouvons affirmer avec certitude que les développements futurs qui affecteront Hess seront ceux que nous prévoyons. Les renseignements prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des postulats et d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats ou événements réels à différer sensiblement de ceux anticipés dans lesdits renseignements prospectifs. Les facteurs importants susceptibles de provoquer un écart notable entre les résultats réels et ceux figurant dans les énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s'y limiter, les mesures réglementaires prises par la CVMO. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes et Hess ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou réviser un quelconque énoncé ou renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Hess Corporation est une importante entreprise internationale indépendante du secteur de l'énergie, engagée dans l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel. De plus amples informations sur Hess Corporation sont disponibles sur le site http://www.hess.com.

