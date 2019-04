Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Liaison aérienne : la réservation en ligne offerte dès aujourd'hui





QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de faciliter les réservations pour le service aérien actuellement offert à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, la Société des traversiers du Québec (STQ) a mis en place une plateforme Web sécurisée permettant aux clients de réserver et prépayer leur place en ligne. La plateforme est accessible depuis ce matin via la page de la traverse de Matane au traversiers.com.

La plateforme permet de visualiser les vols disponibles, de savoir s'il reste de la disponibilité sur chacun d'entre eux en temps réel, de réserver une ou plusieurs places et de prépayer son passage à l'aide d'une carte de crédit.

Cette nouveauté facilitera le processus de réservation et devrait réduire considérablement l'attente téléphonique, un des désagréments majeurs mentionnés par la clientèle depuis la mise en place de la liaison aérienne. La plateforme est accessible 24 heures par jour et permet à un grand nombre de gens de se connecter au même moment.

« Il s'agit d'une mesure de plus pour faciliter la vie de notre clientèle. La réservation en ligne devrait réduire considérablement l'attente téléphonique, et du même coup, rassurer les clients sur le fait qu'ils pourront utiliser la liaison aérienne au moment qui leur convient. Les touristes pourront également planifier leurs déplacements facilement et simplement, puisque la plateforme est accessible de partout dans le monde. C'est donc une très bonne nouvelle », a souligné le PDG par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut.

Il demeure possible de réserver une place à bord d'un vol en appelant ou en se rendant à la gare fluviale. Les réservations pour le service maritime continuent à se faire exclusivement au téléphone et en personne.

