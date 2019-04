P&G noue des partenariats dans le but d'améliorer son impact environnemental et les moyens de subsistance des petits exploitants dans la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme





Pour célébrer la Semaine de la Terre et renforcer son engagement à bâtir un avenir plus durable, Procter & Gamble (NYSE:PG) a annoncé une nouvelle collaboration avec l'Institut malaisien pour l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement (MISI), l'Institut international de la nutrition des plantes (IPNI) et Yara International dans le but de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants dans la chaîne d'approvisionnement en l'huile de palme de P&G en Malaisie. Après un projet pilote couronné de succès, réalisé entre 2015 et 2018, la Société élargit le programme de partenariat avec des petits exploitants d'huile de palme indépendants pour augmenter leurs rendements en fruits globaux grâce à des formations et à la mise en oeuvre de pratiques agricoles meilleures et plus durables.

P&G s'est engagé en faveur d'un approvisionnement responsable en huile de palme et a déclaré qu'une amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants d'huile de palme était l'un de ses objectifs Ambition 2030 de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, les petits exploitants assurent environ 40 % de l'approvisionnement mondial en huile de palme, cependant bon nombre d'entre eux ont des connaissances limitées ou un accès restreint à des ressources agricoles qui pourraient les aider à maximiser leurs récoltes.

Le projet pilote était axé sur l'évaluation de la capacité de base d'environ 2 000 petits exploitants agricoles dans l'état de Johor, en Malaisie. Compte tenu de son succès, le programme est élargi pour créer 250 fermes pédagogiques qui seront intégrées dans le système d'innovation mené par P&G. Ces fermes feront office de centres de ressources communautaires permettant de favoriser le développement et la diffusion de bonnes pratiques agricoles auprès de jusqu'à 10 000 petits exploitants au cours des cinq prochaines années. L'objectif est d'améliorer les rendements de 30 à 50 %, d'améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et d'assurer des pratiques durables dans la chaîne d'approvisionnement en huile de palme de P&G.

« Nous pensons pouvoir être une force au profit du bien et un moteur de croissance. Ce programme illustre notre engagement à encourager les efforts en matière de développement durable sur le long terme », a déclaré Jack Ryan, vice-président de P&G Chemicals. « Nous sommes fiers du travail que nous faisons en Malaisie car c'est la bonne chose à faire pour les communautés locales et les consommateurs du monde entier que nous servons et qui désirent des produits plus durables. »

Les fermiers des 250 fermes pédagogiques auront un accès direct à des agronomes et des responsables du développement durable sur le terrain et bénéficieront d'un soutien technique consultatif pratique. Ensemble, ils oeuvreront à la mise en place d'une excellente gestion de l'activité agricole, incluant une optimisation des récoltes, une planification des éléments nutritifs et une gestion de budget. En retour, ces petits exploitants joueront un rôle de formateurs spécialistes en ressources, et intensifieront les efforts auprès des autres fermiers de leur communauté.

P&G estime que ces efforts contribuent à faire avancer les petits exploitants dans la bonne direction et les positionnent pour réussir sur le long terme. La durabilité du système est étayée par un intérêt particulier commun et partagé des petits exploitants, des transformateurs d'huile de palme et des chaînes d'approvisionnement d'engrais. L'objectif est d'augmenter la productivité des exploitations et de satisfaire la demande constante pour une huile de palme et une huile de palmiste durables.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l'une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités et obtenir des informations sur P&G et ses marques.

À propos de l'Institut malaisien pour l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement (MISI)

Situé à Shah Alam, près de Kuala Lumpur (Malaisie), l'Institut malaisien pour l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement (MISI) est l'un des six centres du réseau MIT Global Supply Chain and Logistics Excellence (SCALE). L'institut a été lancé sous forme d'une initiative conjointe entre le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le gouvernement de Malaisie. Le réseau MIT Global SCALE est une alliance internationale composée d'organismes de recherche et éducatifs de pointe se consacrant au développement et à la dissémination de l'innovation mondiale dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique.

À propos de Yara

Yara développe les connaissances afin de nourrir le monde de manière responsable et de protéger la planète, dans le but de concrétiser sa vision d'une société collaborative, d'un monde sans faim et d'une planète respectée. Pour honorer ces engagements, nous avons pris l'initiative de développer des outils agricoles numériques pour l'agriculture de précision et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires dans toute la chaîne de valeur de l'alimentation en vue de développer des solutions de nutrition des cultures plus respectueuses du climat. Par ailleurs, nous nous engageons à travailler pour une production durable d'engrais minéraux. Nous favorisons une culture ouverte de la diversité et de l'inclusion, qui promeut la sécurité et l'intégrité de nos employés, de nos sous-traitants, de nos partenaires commerciaux et de la société dans son ensemble. Fondée en 1905 pour apporter une réponse à la famine qui menaçait l'Europe, Yara est aujourd'hui présente dans le monde entier, avec environ 17 000 collaborateurs et des opérations dans plus de 60 pays. En 2018, l'entreprise a publié un chiffre d'affaires de 12,9 milliards USD. www.yara.com

