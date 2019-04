JOBEL : Reconnaissance du seul journal de bord électronique pour les pêcheries stratégiques du Canada Atlantique





CHANDLER, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - JOBEL s'étend au Nouveau Brunswick : Pour la deuxième année consécutive, JOBEL, le journal de bord électronique (JBE) des pêcheurs est le seul journal de bord électronique qualifié par le MPO. 2019 marque l'implantation du journal de bord électronique au Nouveau Brunswick et l'île du Prince Édouard pour les homardiers les crabiers et les crevettiers.

Chaque pêcherie concernée par le déploiement des JBE par le MPO au Québec et au Nouveau-Brunswick (crabe des neiges, crevette, homard, hareng et maquereau filet maillant) dispose donc d'un module de pêche JOBEL.

Nomination aux Mercuriades 2019 : JOBEL est finaliste au prestigieux concours des Mercuriades 2019 dans la catégorie nouvelle technologie. La reconnaissance de la technologie web développée par le RPPSG et son équipe démontre qu'aujourd'hui l'industrie de la capture et ses acteurs sont définitivement entrés dans le 21ème siècle. L'industrie de la capture regorge de compétences dans de multiples domaines et JOBEL en est un bel exemple.

JOBEL est un outil essentiel pour les pêcheurs ainsi que pour le MPO. Il facilite la gestion en temps réel des débarquements, permet au MPO d'avoir des données plus précises sur les stocks et mieux gérer la ressource. Les données de pêches saisies par les pêcheurs sont d'autre part essentielles pour la traçabilité des captures et l'accès aux marchés américains et européens.

Pour les pêcheurs, le passage du papier à JOBEL est un gain de temps réel car cela ne prend pas plus d'une minute 30 pour compléter sa déclaration. La déclaration électronique des captures permet aujourd'hui au pêcheur de préserver la confidentialité de ses déclarations de capture.

Depuis 4 ans, la déclaration électronique des captures de pêche est embrassée par les pêcheurs. Le journal de bord JOBEL est accessible à tous quelques soit leur âge et leurs compétences initiales avec les téléphones intelligents et les tablettes. Un programmes gratuit de formations mis en place par le RPPSG et l'équipe de soutien technique permettent un accompagnement personnalisé de chacun pour faciliter cette transition vers les nouvelles technologies.

