Une nouvelle procédure abusive de Bell





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Québecor déplore l'attitude de Bell Canada qui, au lieu de répondre aux invitations de négocier du CRTC et de Québecor, choisit de multiplier les manoeuvres dilatoires et de diversion dans le dossier de la juste valeur des chaînes spécialisées de TVA. En transmettant hier, à Québecor, une nouvelle demande judiciaire lui réclamant 150 M$, Bell esquive encore une fois l'enjeu de fond, soit la survie des chaînes spécialisées au Québec et la désuétude de ses privilèges historiques. Cette conduite d'ancien monopole de Bell est une triste démonstration de ses constants refus de négocier les tarifs de distribution des chaînes spécialisées de TVA.

Quant aux énoncés de cette procédure bâillons, ils sont éhontés et abusifs, tant sur les sommes surréalistes réclamées que sur sa volonté de brimer Québecor dans son droit constitutionnel et fondamental de s'exprimer. La demande de Bell de voir cesser la campagne publicitaire de TVA a d'ailleurs déjà été rejetée par la Cour supérieure du Québec, le 15 avril dernier. Québecor entend faire valoir ses droits auprès du tribunal compétent.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

