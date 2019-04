Le gouvernement du Canada appuie la croissance de l'industrie de l'agriculture numérique du Manitoba





Winnipeg fait un autre pas en avant en tant que grappe mondiale d'agriculture numérique.

WINNIPEG, le 26 avril 2019 /CNW/ - L'industrie de l'agriculture du Manitoba est bien positionnée pour saisir des occasions sur les marchés mondiaux grâce à la conception et à l'adoption de technologies numériques. Le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à concrétiser ce projet.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 3?451?167 dollars au profit de deux projets visant à appuyer l'innovation, le développement des compétences et la croissance de l'industrie de l'agriculture numérique. L'Université de Winnipeg recevra 2?451?167 dollars pour collaborer avec Enterprise Machine Intelligence and Learning Initiative (EMILI) afin de promouvoir l'apprentissage machine et faire croître l'industrie de l'agriculture numérique du Manitoba. JCA Electronics recevra une aide financière de 1?000?000 dollars afin de commercialiser une plateforme sur tablette pour l'agriculture de précision qui permettra aux exploitants agricoles de gérer les outils d'ensemencement, de plantation et de pulvérisation par l'entremise d'un réseau sans fil.

Grâce à ces investissements, l'Université de Winnipeg, EMILI et JCA Electronics deviendront de grands spécialistes de l'agriculture numérique, et un nouvel outil numérique sera commercialisé. Il est anticipé que le projet de l'Université de Winnipeg donnera lieu à des partenariats, tant entre les entreprises qu'avec le milieu universitaire, à la création de 180 emplois hautement qualifiés, à la formation de 100 employés hautement qualifiés, à l'appui de 165 petites et moyennes entreprises et à la présentation de séances de formation et de deux conférences auxquelles participeront plus de 400 personnes.

JCA Electronics profitera d'avantages économiques tels que la création de 25 emplois hautement qualifiés et de 50 emplois, et une hausse estimée des ventes de 12?300?000 dollars d'ici le 31 décembre 2022.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Ces deux projets contribueront à la croissance de l'industrie de l'agriculture numérique au Manitoba, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Les établissements universitaires comme l'Université de Winnipeg et les entreprises comme JCA Electronics conçoivent et présentent de la haute technologie, des outils numériques et des technologies qui équiperont mieux les agriculteurs canadiens en tant que leaders mondiaux dans le marché international de l'agriculture. »

- L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international et député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud

« Ce projet palpitant constitue un excellent exemple de la façon dont les chercheurs de l'Université de Winnipeg ont des effets positifs. Ce partenariat donnera lieu à une productivité accrue et créera de nouvelles possibilités de croissance. »

- Annette Trimbee, présidente et vice-chancelière, Université de Winnipeg

« JCA Electronics est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de l'Initiative InnO pour accélérer nos efforts de création d'une plateforme pour la technologie agricole de précision qui adapte les contrôles de machines en agriculture aux avancées dans les plus récentes technologies provenant d'autres marchés. Cela exploite les avancées rapides dans les technologies telles que les tablettes et les téléphones intelligents, la connectivité Cloud et l'Internet des objets, ainsi que l'analyse et le mappage de données pour offrir une valeur ajoutée aux producteurs agricoles par l'entremise de contrôles de machines optimisés. Cela fournit une plateforme qui offre de la valeur dans les applications d'aujourd'hui, tout en donnant lieu à une adoption accrue de la technologie afin que les machines agricoles deviennent autonomes. »

- John C. Anderson, président, JCA Electronics

