28 avril, Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail : la prévention peut sauver des vies





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) invite les partenaires de l'industrie de la construction à se recueillir pour souligner le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, qui aura lieu le dimanche 28 avril.

L'ACQ profite également de ce moment pour offrir ses pensées aux familles et aux proches des personnes décédées ou blessées sur les chantiers de construction l'an dernier.

Malheureusement, année après année, des décès et des blessures surviennent sur les chantiers de construction au Québec. C'est pourquoi les 40 conseillers en santé et sécurité du travail de l'ACQ, répartis dans 14 points de service à travers le Québec, ont effectué plus de 20 000 visites en chantier l'année dernière. D'ailleurs, les conseillers en SST de l'ACQ ont accompagné les entrepreneurs en construction dans le but de mettre en place plus de 3 000 programmes de prévention en 2019.

Ces interventions sont réalisées afin de sensibiliser les entrepreneurs face au risque d'accident du travail et d'instaurer certaines stratégies leur permettant de prévenir les lésions professionnelles sur leur chantier.

Lorsque les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et les travailleurs mettent l'accent sur la prévention et la collaboration pour identifier les dangers sur les chantiers, cela réduit les risques d'accident et peut sauver des vies.

Rappelons que depuis 2010, le 28 avril est le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail au Québec et qu'il est souligné dans plus de 70 pays à travers le monde.

