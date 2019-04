Action publique: Lecture de la Charte québécoise au bureau de Legault - À la lumière du projet de loi 21





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Des centaines de Québécois de tous les horizons, appuyés par un grand nombre d'organisations, liront la Charte québécoise pendant quatre heures devant le bureau du premier ministre Legault à Montréal pour dire: «Touchez pas à notre charte».

Le projet de loi 21 établit non seulement une discrimination entre citoyens fondée sur des convictions religieuses, mais crée également un dangereux précédent en modifiant la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sans consultation adéquate et par vote à la majorité simple à l'Assemblée nationale.

Quand: de 13h à 17h, dimanche 28 avril

Où: 2001 McGill College, Montréal, Québec, H3A1G1

Quoi: Manifestation publique - Lecture de la Charte au bureau de Legault

La Charte est la «constitution» du Québec, protégeant nos valeurs. En jouer est une menace sérieuse pour notre société et notre démocratie.

