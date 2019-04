Avis aux médias de l'ACIA - Lancement du Forum de la Peste Porcine Africaine

Les membres des médias sont invités à assister à la séance d'ouverture du Forum de la PPA où ils entendront des allocutions de hauts fonctionnaires canadiens et internationaux afin d'en apprendre davantage sur les objectifs et les résultats attendus de la réunion. Plus de 150 délégués provenant de 15 pays sont attendus pour collaborer à la prévention de l'entrée et de l'atténuation des impacts de la PPA dans les Amériques.