Le ministre Lametti annonce un investissement dans le programme d'accélérateur commercial de Montréal





Le gouvernement du Canada investit une somme pouvant atteindre 1,9 million de dollars pour aider jusqu'à 360 petites et moyennes entreprises à exporter vers de nouveaux marchés

MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW/ - Lorsque les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, elles créent des emplois, elles prennent plus vite de l'essor et de l'envergure, et elles investissent davantage dans la recherche-développement.

Grâce à 14 accords commerciaux, dont le nouvel Accord de libre-échange nord-américain, l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les PME canadiennes ont maintenant accès à 1,5 milliard de clients. Pourtant, elles sont seulement 12 % à tirer profit de cette nouvelle clientèle en exportant.

Pour augmenter les exportations canadiennes outre-mer de 50 % d'ici 2025, le gouvernement du Canada a agi en affectant 1,1 milliard de dollars à une stratégie de diversification des exportations.

Aujourd'hui, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, l'octroi d'une somme pouvant atteindre 1,9 million de dollars au Centre de commerce mondial Montréal, pour que l'organisme puisse offrir son Programme d'accélération du commerce international (PAC) aux communautés de l'ensemble du Québec.

Ces investissements visant à étendre la portée du PAC aideront jusqu'à 360 PME du Québec à exporter vers de nouveaux marchés.

La stratégie de diversification des exportations fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à aider les PME à démarrer leurs activités, à les faire croître et à accéder à de nouveaux marchés.

Citations

« Le Québec regorge de petites entreprises et d'entrepreneurs novateurs qui méritent d'être connus ici comme à l'étranger. Notre gouvernement veut appuyer la croissance et la réussite des entreprises de chez nous. En aidant nos entreprises les plus innovatrices et prometteuses à exporter, nous faisons plus que partager le savoir-faire québécois et canadien avec le monde, nous contribuons à la création d'emplois mieux rémunérés au pays et au développement économique de nos communautés. Nous continuerons de travailler pour soutenir nos entrepreneurs et nos entreprises. »

- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti

« Notre image de marque nationale a retrouvé sa vigueur. La demande et le besoin de produits et services canadiens sont en hausse dans le monde. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme d'accélérateur commercial du Centre de commerce mondial Montréal aidera jusqu'à 360 entreprises québécoises à exporter vers les 1,5 milliard de clients devenus accessibles grâce aux nombreux accords commerciaux du Canada. Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, concrétise son engagement à aider les petites et moyennes entreprises à démarrer, à croître et à accéder à de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« La Chambre et son équipe d'experts Acclr en commerce international appuient depuis 35 ans l'internationalisation de nos entreprises, une priorité pour la base d'affaires de la métropole. L'annonce d'aujourd'hui vient renforcer nos capacités à aider les PME à préparer les étapes en amont de leur déploiement à l'international, une étape cruciale pour la réussite de leur stratégie. Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa confiance renouvelée et invitons les PME à participer au Programme d'accélération du commerce international. Nous sommes convaincus que, grâce à ce nouveau programme, elles pourront accélérer leur croissance et accéder avec succès aux nouveaux marchés. »

- Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc

Liens connexes

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 15:18 et diffusé par :