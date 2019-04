Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,6 M$ à la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly





SAINT-JANVIER-DE-JOLY, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est heureuse d'annoncer une aide financière de plus de 1,6 M$ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Janvier-de-Joly.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 2,5 M$.

Citations :

« Cette annonce est une très bonne nouvelle à la fois pour les citoyens de Saint?Janvier?de?Joly et pour les employés, qui bénéficieront de ce nouvel édifice moderne et adapté à la réalité du travail en sécurité incendie. En tant que députée, je me réjouis de cette aide financière qui confirme l'engagement clair de notre gouvernement pour la réalisation de projets importants ici, dans Lotbinière-Frontenac. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Les investissements dans les infrastructures municipales permettent d'offrir des services publics de qualité dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui répondent directement aux besoins des municipalités et qui permettent d'assurer la sécurité des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En tant que maire, c'est pour moi un plaisir de participer à cette annonce concernant la construction de cette nouvelle caserne. En plus de servir à garer les camions du service incendie, elle permettra d'entreposer les équipements pour les interventions hors route de quatre municipalités, soit Saint-Flavien, Dosquet, Val-Alain et Saint-Janvier-de-Joly. Elle offrira également à nos pompiers des espaces adéquats et sécuritaires qui répondront aux besoins et aux exigences en matière de sécurité civile et incendie. »

Bernard Fortier, maire de Saint-Janvier-de-Joly

Faits saillants :

La nouvelle caserne, reliée par une passerelle à l'hôtel de ville, offrira plus d'espace et de commodités. Elle comportera entre autres deux bureaux, une salle polyvalente et une salle pour la décontamination des habits de combat.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 2 489 200 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 1 617 980 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

