L'entreprise Les Produits Gilbert modernise ses installations et accroît sa productivité





Projet d'investissement de près de 5 millions de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ROBERVAL, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 3 976 000 $ à l'entreprise Les Produits Gilbert pour appuyer la réalisation d'un projet d'investissement évalué à près de 5 millions de dollars. Ce projet vise l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie, tels que des cellules de soudage robotisées ainsi que des centres d'usinage entièrement automatisés, qui permettront à l'entreprise d'assurer sa croissance, d'accroître sa productivité et de créer 18 emplois.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 1 316 000 $ aux Produits Gilbert, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Le gouvernement du Québec attribue pour sa part, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 1 330 000 $ à l'entreprise, alors qu'Investissement Québec lui octroie, à même ses fonds propres, un prêt de 1 330 000 $.

Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Les Produits Gilbert ont démontré une capacité exceptionnelle à développer des équipements de calibre mondial répondant à des besoins industriels concrets et surpassant même les normes en vigueur. En lui offrant son soutien, le gouvernement du Canada permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance, de créer des emplois de qualité et de contribuer à stimuler l'économie de la région. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'appuyer les entreprises qui souhaitent prospérer grâce à l'innovation, au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Le financement annoncé aujourd'hui contribue sans conteste à l'atteinte de cet objectif. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Depuis plus de trente ans déjà, cette entreprise phare de la MRC du Domaine?du?Roy se distingue à l'échelle nord?américaine par son expertise et sa capacité d'innover dans la conception et la fabrication d'équipements destinés entre autres aux secteurs forestier et de la construction. Nous sommes donc fiers de la soutenir, aujourd'hui, dans la réalisation de cet important projet, qui contribuera à la vitalité du secteur manufacturier dans la région du Saguenay-Lac?Saint?Jean ainsi qu'à la création d'emplois de qualité à Roberval. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Le gouvernement du Québec a comme priorité de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représente l'industrie 4.0. C'est en effet grâce à l'intégration, notamment, de technologies numériques et d'équipements robotisés qu'elles peuvent accroître leur productivité et leur compétitivité. Les Produits Gilbert ont bien saisi cet enjeu, et c'est pourquoi nous sommes fiers de participer à la réussite de leur projet d'investissement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec, laquelle vise à encourager l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois en offrant le soutien nécessaire aux entreprises qui optent pour l'adoption de technologies novatrices lors de leurs démarches de croissance et d'innovation. Nous espérons qu'en accordant notre appui à des manufacturiers comme Les Produits Gilbert, cela en inspirera d'autres à faire de même. »

Julie Simard, directrice régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, Investissement Québec

« Nous tenons à demeurer compétitifs, notamment en offrant à nos clients des produits surpassant les normes de l'industrie, et c'est pourquoi l'innovation est au coeur de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes présentement en pleine expansion, et le soutien des gouvernements du Canada et du Québec est très important pour nous permettre de concrétiser nos projets de développement. »

Lydia Gaudreault, directrice générale de l'entreprise Les Produits Gilbert

Faits saillants :

Fondée en 1986, l'entreprise Les Produits Gilbert est un chef de file dans la conception, la fabrication et la mise en marché de systèmes de chenilles et d'entretien de sentiers de motoneige (surfaceuses) ainsi que d'équipements forestiers, de scierie et de construction.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Depuis maintenant cinquante ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le site www.dec-ced.gc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez le Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 15:00 et diffusé par :