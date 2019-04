Sunwing encourage les familles à s'évader en leur offrant jusqu'à 2 000 $ de rabais et des aubaines permettant aux enfants de séjourner gratuitement





MONTRÉAL, 26 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonne nouvelle pour les familles québécoises souhaitant commencer à planifier leurs vacances estivales. S'ils réservent durant le solde Vacances estivales en famille de Sunwing, ils pourront épargner jusqu'à 2 000 $ par famille et profiter d'aubaines permettant aux enfants de Séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT dans des hôtels populaires des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale, pour des départs en juillet et en août. Le solde prend fin le 3 mai et on s'attend à ce que ces aubaines s'envolent. Les familles devront donc réserver cette semaine pour profiter d'incroyables économies et garantir leur place dans un coin de paradis cet été.



Les familles qui réserveront durant le solde pourront découvrir un des nouveaux hôtels les plus branchés de Cancún sans avoir à dépasser leur budget. Le Royalton Suites Cancun Resort and Spa , une propriété destinée aux voyageurs de tout âge, est située au coeur de la zone hôtelière animée de Cancún , à quelques pas seulement de ses bars, ses boîtes de nuit ainsi que de ses boutiques et son divertissement de renommée mondiale. De plus, l'hôtel donne sur une plage immaculée longeant la mer des Caraïbes. Par ailleurs, il abrite des chambres et suites pouvant accueillir des familles de cinq personnes ou plus, une aire de jets d'eau, un miniclub avec Max et RubyMC, un salon pour ados et plus encore.

Un autre hôtel adoré des familles, le Riu Negril , en Jamaïque , est lui aussi inclus dans la promotion. Cette propriété offre une magnifique plage ainsi que des activités et commodités destinées à la famille tout entière, y compris des sports nautiques non motorisés et une piscine pour enfants dotée de toboggans aquatiques. Les vacanciers pourront aussi choisir de séjourner au Riu Bambu , situé sur la plage d'Arena Gorda à Punta Cana . Cet hôtel familial parmi les mieux cotés, offre l'accès gratuit au parc aquatique Splash Water World. De plus, les familles séjournant dans un de ces deux hôtels RIU auront droit aux inclusions du programme RIU-topia, dont des repas illimités sans réservation, des crédits pour le spa, l'accès gratuit au Wi-Fi partout dans l'hôtel et des distributeurs de spiritueux dans la chambre.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme un enregistrement et un accès à la sûreté aéroportuaire prioritaires*, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.



* Offerts dans certains aéroports canadiens seulement.

