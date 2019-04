Cinq résidences modernes perpétuant et promouvant l'artisanat





HONG KONG: K11 ARTUS

Suite au lancement très attendu du Rosewood Hong Kong dans le quartier d'art de Victoria Dockside, l'entrepreneur Adrian Cheng dévoilera K11 ARTUS durant le troisième trimestre de l'année, qui sera la première résidence de luxe en location du groupe K11, avec un agenda social visant à préserver un artisanat traditionnel en voie de disparition rapide. Le concept de mode de vie artisanal se fait le plus sentir dans les espaces communs, qui contiennent des oeuvres produites en collaboration avec K11 Craft & Guild Foundation, toute dernière initiative culturelle de Cheng, a l'objectif affiché de protéger les techniques artisanales des dynasties Ming et Qing. Des objets chinois créés exclusivement pour K11 ARTUS sont exposés et disponibles à la vente en faveur d'une association caritative soutenant les artisans chinois, comme du mobilier en bois fabriqué avec la technique ancestrale du baibaoqian (incrustation de pierres précieuses dans des objets gravés), ou de sublimes porcelaines Guang Cai peintes à la main, qui intègrent des éléments de l'Orient et de l'Occident. Tout au long de l'année, K11 ARTUS organisera également des salons accueillant des figures incontournables de la vie culturelle, et un espace découverte sera ouvert pour présenter les plus belles pièces du patrimoine artisanal chinois. Côté architecture, la majeure partie des 287 résidences courte et longue durée a été conçue par Andre Fu, avec une vue à couper le souffle sur le port depuis ses balcons ondulés. Trois appartements-terrasse ont été créés par Joyce Wang, Fiona Barratt et nemaworkshop.

BOMBAY: SOHO HOUSE BOMBAY

Vingt-troisième du nom de la famille Soho House, le Soho House Bombay, qui a ouvert ses portes dans l'année, est déjà une des enseignes les plus prisées de ses membres et du gratin de Bombay. Aussi coloré que la ville qui l'accueille, cet établissement mi-club privé, mi-hôtel, est décoré par une explosion de formes et de tissus. Une grand partie de son mobilier et de sa décoration provient d'artisans rencontrés durant les séjours de l'équipe en charge de la conception de Soho House à New Delhi, Jaipur et, bien entendu, Bombay. Parmi les exclusivités figurent des sièges en bambou, des rideaux imprimés et de superbes abats-jour fabriqués à partir de vieux saris et qui occupent le point central de chaque chambre. Dans la salle de visionnage, les fauteuils sont fabriqués à partir de mohair, et les tissus imprimés à la main au Rajasthan contribuent à l'isolation sonore. Vous retrouverez bien sûr tous les éléments emblématiques du Soho House, comme le restaurant Cecconi ou une impressionnante collection d'art, avec des oeuvres d'artistes tels que Bharti Kher et Subodh Gupta.

CHIANG MAI: RAYA HERITAGE

Hôtel-boutique appartenant à Chiang Mai, le Raya Heritage s'inspire du royaume de Lanna au 13e siècle, avec un mobilier artisanal constitué notamment de miroirs en teck, de carreaux en céramique et de tissus provenant de coopératives de tissage locales et teints avec des pigments obtenus à partir d'arbres indigènes. Avec des tissus et du mobilier conçus par le seul et unique Bill Bensley, l'établissement est la création de l'architecte bangkokien Boonlert Hemvijitraphan, avec 38 suites donnant sur la rivière Ping. Avec des installations dernier cri, la structure et les finitions contiennent des éléments confectionnés à la main. Prenez son restaurant, par exemple, le Khu Khao, baptisé d'après les paniers en bois tressé utilisés autrefois par les riziculteurs thaïlandais, et incorporés aujourd'hui au décor en guise de chandeliers. Dans les chambres, les paniers, sculptures de bois et poteries sont fabriqués par les artisans des villages voisins.

LONDRES: THE CONDUIT

The Conduit est, à ne pas s'y tromper, un club privé. Mais sa prérogative ne se limite pas à ouvrir ses portes à des personnes aisées et partageant les mêmes valeurs. Le club ambitionne en effet de sensibiliser l'opinion et de permettre à ses membres de participer activement à des initiatives philanthropiques et de vivre de manière responsable (après tout, ses fondateurs ne sont autres que Christiane Amanpour et Salil Shetty, d'Amnesty International). L'esprit de son intérieur est original, souscrivant à un esthétisme scandinave tout en intégrant des pièces artisanales africaines, reflétant la griffe du Russell Sage Studio et du Cavendish Studio, et les précieux conseils du cofondateur Paul Van Zyl, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et PDG de Maiyet, la marque de vêtements de luxe conçus par des artisans. Avec l'éthique responsable de The Conduit en toile de fond, le mobilier et la décoration proviennent d'ONG et de collectifs artisanaux en Afrique, qui créent des objets dans un but de développement social, comme des tapisseries en angora tissées par un groupe de femmes swazies, ou des céramiques provenant de Mamelodi à Pretoria, en Afrique du Sud.

FUDING: SPRINGING STREAM

Ce projet de rénovation devenu maison d'hôtes n'appartient sans doute pas au circuit du luxe, et on ne saurait reprocher à son mobilier de verser dans le superflu, mais sa construction est un véritable hommage à un savoir-faire artisanal pratique pouvant être transmis. Springing Stream se situe dans le village de Chi Xi, touché par la pauvreté, et fut un projet de démonstration de la société pékinoise WEI Architects, qui rénova une maison en ruine, pour la transformer en une chambre d'hôtes et montrer comment les villages peuvent utiliser des bâtiments rénovés comme source de revenu. Des matériaux locaux ont été utilisés par des ouvriers de la région, avec des méthodes de constructions traditionnelles pour ériger la structure, et des techniques telles que l'assemblage à tenon et mortaise ou un encadrement transformationnel pour les portes-fenêtres. La majeure partie de la bâtisse d'origine a été réutilisée dans la rénovation. Le résultat est une architecture exceptionnelle, toute en courbes, parfaite pour accueillir ses visiteurs et entièrement reproductible dans d'autres villages.

