Cérémonie annuelle des bourses de la Fondation de l'ITHQ - Près de 161?000 $ remis aux étudiants

MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - La cérémonie annuelle de remise des bourses de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), qui s'est tenue le 25 avril dernier à l'ITHQ, a permis de remettre 149 bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ, totalisant près de 161?000 $.

L'offre du programme de bourses de la Fondation était diversifiée cette année encore: bourses d'excellence, bourses pour la réalisation de stages obligatoires à l'extérieur du Québec et bourses avec des critères d'attribution spécifiques, tels que la réalisation de projets ou de perfectionnement en sommellerie, etc.

La Fondation de l'ITHQ remercie sincèrement ses donateurs dont la générosité permet à l'ITHQ de préparer une relève qui se démarque. «?Votre générosité nous permet de les soutenir financièrement, mais, surtout, de contribuer à leur persévérance et à leur réussite scolaire. Votre engagement et vos contributions démontrent l'importance d'une solide formation pour réussir une carrière dans l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.?», a tenu à souligner Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation.

La Fondation de l'ITHQ adresse ses plus vives félicitations à tous les étudiants boursiers qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire 2018-2019. La reconnaissance qu'ils reçoivent, sous la forme d'une bourse, constitue un réel encouragement à cheminer vers l'excellence tout au long de leur formation et à persévérer dans leur choix de carrière.

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

