Les automobilistes jouent un rôle vital pour la sécurité des motocyclettes





La distraction au volant tue les motocyclistes

TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Un million de motocyclistes canadiens sont de retour sur les routes et les sentiers. Le mois de mai annonce l'arrivée de la chaleur et le lancement officiel du Mois de la sensibilisation de la sécurité à la moto au Canada. Cette année, la Confédération motocycliste du Canada (CMC) rappelle à tous les automobilistes que de partager la route signifie aussi de partager les responsabilités.

« Les automobilistes distraits tuent les motocyclistes » déclare Dave Millier, président de la CMC. Alors que la plupart des provinces ont renforcé leurs lois et sanctions en matière de distraction au volant, celle-ci continue de progresser.

Les automobiles sont plus sûres et confortables que jamais pour leurs occupants. Cela crée un faux sentiment de sécurité et un détachement de l'expérience de conduite. « Les chauffeurs ne sont pas dans leur salon, ils conduisent un véhicule » explique Millier. « Les distractions, y compris les téléphones portables, les repas et les boissons, ainsi que les nouvelles technologies abord des véhicules détournent l'attention de la tâche réelle qui nous préoccupe: conduire. »

Les statistiques varient d'une province à l'autre, mais dans de nombreuses collisions impliquant des motos, le motocycliste n'était pas responsable. En Colombie-Britannique, par exemple, les automobilistes sont responsables de près de 80% des accidents de motocyclette dans lesquels le motocycliste a été grièvement blessé. Les rapports de police indiquent que la distraction des automobilistes et le fait que ceux-ci ne cèdent pas le droit de passage sont les deux principaux facteurs d'accidents de la route impliquant des motocyclettes, selon la Insurance Corporation of British Columbia.1

« Nous demandons toujours aux motocyclistes de rouler dans les limites de vitesse et de leurs habiletés, de porter l'équipement approprié en tout temps et de se rendre visibles aux autres usagers de la route » explique Millier. « Au nom de tous les motocyclistes au Canada, nous voulons rappeler à tous les automobilistes que la sécurité des motocyclistes est la responsabilité de tous. Nous partageons la route. Partageons la responsabilité. »

Les automobilistes peuvent prendre l'engagement de sécurité de la moto

Il y a une forme d'engagement réservée aux automobilistes. L'engagement de sécurité de la moto une promesse que vous faites à vous-même, à vos amis et à vos proches, afin de contribuer à la sécurité des motos. Cet engagement encourage les motocyclistes, les automobilistes, les motocyclistes et leurs proches à reconnaître que tout le monde joue un rôle important dans la sécurité de la moto. Visitez motocyclisme.ca pour prendre l'engagement. Laissez nous savoir pourquoi vous prenez l'#EngagementSécuritéMoto sur motocyclisme.ca , Facebook , Twitter ou Instagram .

Au sujet de la Confédération motocycliste du Canada (CMC)

La Confédération motocycliste du Canada (CMC) est la voix de la moto au Canada. Notre objectif est de créer une meilleure expérience de conduite pour tous les Canadiens et de faire du Canada l'un des pays les plus sûrs au monde pour conduire une moto.

Le motocyclisme est une partie essentielle de notre expérience canadienne et une forme importante de transport et de loisirs. Les motos nous emmènent là où nous devons aller. Nous aimons conduire la moto pour la joie et le sentiment de liberté qu'elle nous procure. Aujourd'hui, nous comptons près d'un million de motocyclistes sur route et hors route au Canada.

motocyclisme.ca

Faits sur le motocyclisme au Canada : motocyclisme.ca/ressources

