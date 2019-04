Verkada obtient un financement de série B de 40 millions de dollars pour moderniser ses produits de sécurité vidéo d'entreprise, et son évaluation atteint 540 millions de dollars





SAN MATEO, Californie, 26 avril 2019 /CNW/ - Verkada, un nouveau chef de file du domaine de la sécurité par vidéo d'entreprise, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une ronde de financement de série B de près de 40 millions de dollars dirigée conjointement par Meritech et Sequoia, ce qui a porté à 540 millions de dollars l'évaluation de la société. Les investisseurs actuels, Next47 et First Round Capital, ont également participé à la ronde de financement.

Konstantine Buhler, directeur à Meritech Capital, explique : « Verkada est en voie de redéfinir les normes de l'industrie de la sécurité matérielle. En combinant plusieurs systèmes complexes pour en faire une plateforme intuitive et commandée par logiciel, Verkada peut espérer devenir un chef de file de l'Internet des objets pour les entreprises. »

Au cours de la dernière année seulement, Verkada a recruté plus de 1 000 clients, dont plus d'une douzaine d'entreprises du palmarès Fortune 500 de différents secteurs : éducation, entreprises, vente au détail, hébergement, services bancaires et soins de santé.

Filip Kaliszan, cofondateur et chef de la direction de Verkada, explique : « L'industrie de la sécurité vidéo d'entreprise avait grandement besoin d'améliorer sa fiabilité, l'expérience utilisateur et la conception, et une grande partie de notre travail consiste à transposer dans le contexte des entreprises la simplicité des systèmes destinés aux consommateurs. En mettant en place des fonctions intelligentes et en rendant la solution efficace à grande échelle, nous permettons aux équipes des TI, des installations et de la sécurité de disposer d'une ressource qui les aide à faire leur travail plus efficacement. »

En plus de proposer des caméras qui ne sollicitent pas la bande passante et qui offrent un stockage interne pouvant atteindre 120 jours, la solution de Verkada permet de sauvegarder les images en continu dans le nuage, ce qui élimine tout point unique de défaillance tout en offrant aux professionnels de la sécurité une façon simple et sûre de gérer la surveillance d'emplacements dans une plateforme centralisée.

« Verkada aide les entreprises à passer d'un système de caméras de sécurité sur place à une solution qui repose principalement sur le nuage. Filip et l'équipe de Verkada ont conçu une merveilleuse caméra prête à l'emploi combinée à d'excellents logiciels accessibles de partout », affirme Mike Vernal, associé à Sequoia. « Lorsque des concepteurs talentueux de logiciels et de matériel unissent leurs efforts, des choses magiques peuvent se produire. Nous avons trouvé cette combinaison rare chez Verkada, et nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe. »

Grâce aux fonctions intelligentes comme la détection d'objets et les alertes proactives qui se déclenchent en cas d'activités inhabituelles -- par exemple une personne qui se trouve sur les lieux après les heures d'ouverture ou un véhicule inconnu stationné dans un quai de chargement --, une grande partie des tâches fastidieuses associées à la gestion de la surveillance sont éliminées, sans que la sécurité du personnel et des installations soit compromise.

La solution complète de Verkada consiste à chiffrer les données lorsqu'elles sont entreposées, qu'elles sont en transit et qu'elles sont dans le nuage. Le système de gestion dans le nuage peut être intégré à la plupart des solutions courantes d'identification unique, ce qui permet au personnel autorisé d'accéder facilement aux caméras et de les gérer au moyen d'une console unique, sans nécessiter l'installation locale de logiciels et de serveurs.

John Spirko, directeur principal, Prévention des pertes à Equinox, affirme : « Il est très facile de réussir avec Verkada. Le système ne requiert aucun effort, de son installation à son utilisation. En utilisant le bon équipement et la bonne technologie, nous avons même été en mesure de faire progresser d'autres volets de notre entreprise. »

À propos de Verkada

Verkada fabrique des systèmes de sécurité matérielle d'entreprise adaptés à l'ère de l'Internet des objets. La plateforme de Verkada comprend des caméras de sécurité prêtes à l'emploi et des logiciels intelligents dans le nuage, ce qui permet de proposer un système évolutif et convivial. Des centaines d'organisations font appel à Verkada pour améliorer leur sécurité matérielle et recueillir de nouvelles données qui améliorent l'efficacité de leurs activités. L'entreprise a été fondée par les fondateurs de CourseRank, Filip Kaliszan, Benjamin Bercowitz et James Ren, et par Hans Robertson, cofondateur de Meraki. Le siège social de Verkada est situé à San Mateo, en Californie.

Pour en savoir davantage, visiter le www.verkada.com/.

