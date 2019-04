Le premier ministre annonce des changements temporaires au sein du Conseil des ministres





OTTAWA, le 26 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements temporaires au sein du Conseil des ministres du Canada suite à l'annonce du ministre Dominic LeBlanc, qui s'absentera de son rôle de ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur pour des raisons de santé.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, assumera temporairement les responsabilités liées aux affaires intergouvernementales et au commerce intérieur. Le ministre Morneau servira également à titre de président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, assumera temporairement les responsabilités liées aux affaires du Nord.

Le premier ministre Justin Trudeau a également annoncé que la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough, occupera temporairement les fonctions de vice-présidente du Comité du Cabinet chargé du programme gouvernemental, des résultats et des communications.

De plus, la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, deviendra temporairement la ministre responsable de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral. Le ministre LeBlanc est actuellement responsable de ces lois en sa qualité de président du Conseil de la Reine du Canada, mais la loi empêche le ministre des Finances d'assumer ces responsabilités, d'où la nécessité d'apporter ces changements.

Citations

« Dominic, tu es un ministre de confiance et un ami proche. Je salue ta décision de prendre le temps de t'occuper de ta santé et de ta famille pendant cette période difficile. Nous t'appuyons complètement et nous sommes impatients de te revoir bientôt autour de la table du Conseil des ministres. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Qu'il s'agisse de renforcer le Régime de pensions du Canada, de négocier des Transferts en matière de santé ou encore de renouveler l'Accord atlantique, le ministre Morneau a démontré sa capacité à travailler avec ses collègues des provinces et des territoires pour obtenir des résultats à l'égard des enjeux les plus importants pour les Canadiens. En tant que leader des affaires intergouvernementales et du commerce intérieur, il pourra poursuivre ce travail et mettre en oeuvre des mesures importantes prévues dans le budget de 2019. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La ministre Bennett a travaillé pendant longtemps avec les communautés du Nord pour répondre à leurs priorités et à leurs besoins uniques. Je suis persuadé que la ministre fera preuve de leadership et d'excellence dans ce dossier, tout en continuant de travailler pour renouveler la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les peuples autochtones. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

