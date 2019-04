À l'écoute des régions - Plus de 3 M$ pour 17 projets dans la région de la Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 3 071 758 $ pour la réalisation de 17 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent aux priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au coeur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Laforest était accompagnée du ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et du préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Robert Lalonde.

Rappelons que la ministre a amorcé une tournée des régions afin de rencontrer des élus municipaux et régionaux pour discuter des réalités et des priorités de leurs communautés. Éventuellement, ces échanges contribueront à consolider les partenariats et à favoriser de nouvelles collaborations avec des acteurs de divers horizons.

Citations :

« Le FARR constitue un levier mis à la disposition des élus pour soutenir la concertation régionale et pour appuyer directement la réalisation de projets mobilisateurs et prioritaires. Ceux-ci auront des retombées sur le territoire de chaque région du Québec et contribueront à leur rayonnement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier tous les acteurs régionaux qui participent à la réalisation de ces initiatives. Une fois encore, la Mauricie se démarque par sa vitalité et son dynamisme. Je suis certain également que les projets permettront de maximiser le développement socioéconomique des communautés en fonction des besoins et des réalités de notre région. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le FARR est un outil extraordinaire pour stimuler l'économie et la croissance de la région. En appui à la stratégie d'occupation et de vitalité des territoires mise de l'avant par le gouvernement, le FARR permet une concertation des élus et un développement régional harmonieux. Le financement obtenu pour le projet de 43 bornes de recharge pour voitures électriques réparties dans 34 municipalités de la Mauricie en est un excellent exemple. »

Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 5,6 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 35 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 17 projets retenus pour la région de la Mauricie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 75 913 $ Agrandissement de l'entreprise Belle à croquer Par : Belle à croquer Agrandir l'établissement actuel dans lequel se trouvent la boutique et l'atelier de production de fleurs comestibles, de fines herbes et de produits de soins corporels de toutes sortes. 2018-2019 15 090 $ Aménagement d'une yourte et réalisation de travaux afin de desservir les habitations présentes en eau, électricité et toilettes Par : Le Rond Coin Améliorer l'offre d'hébergement du site par l'ajout d'une yourte traditionnelle ainsi que des services d'eau, d'électricité et de toilettes destinés aux habitations déjà présentes. 2018-2019 100 000 $ Aménagement d'un accélérateur d'entreprises en croissance Par : Innovation et Développement économique Trois-Rivières Aménager un bâtiment afin de réaliser le projet d'accélérateur d'entreprises en croissance pour notamment leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés. L'offre de services s'adressera essentiellement à des entreprises déjà existantes et connaissant une croissance soutenue. 2018-2020 135 000 $ Création du Pôle québécois en systèmes électroniques et mise en place d'un bureau régional (Électro-Mauricie) Par : Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec Créer un bureau régional pour offrir des services et des activités aux entreprises de systèmes électroniques de la Mauricie. 2018-2020 300 000 $ Projet d'agrandissement et de modernisation des équipements Par : Atrahan transformation inc. Réaménager, pour l'usine de transformation, l'aire de réception des porcs; agrandir les secteurs de l'abattage, de l'entreposage, de l'expédition et des services ainsi que les salles frigorifiques et de découpe de cette division d'Olymel. 2018-2020 293 137 $ Service d'accompagnement concernant l'avenir des entreprises agricoles de la Mauricie Par : Fédération de l'UPA de la Mauricie Déployer un service de maillage Arterre axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Cela permettra de faciliter l'établissement d'une relève en agriculture, que ce soit par le démarrage ou par la reprise d'une entreprise agricole, dans l'ensemble de la Mauricie. 2018-2021 100 000 $ Implantation du programme de formation Enfant Nature et du programme École Forêt Nature Par : Coopérative de Solidarité Enfant Nature Créer un centre régional de recherche, de formation et de supervision en pédagogie nature et y implanter une nouvelle méthode d'enseignement. 2018-2020 300 000 $ Création d'un pôle de recherche sur le trouble du spectre de l'autisme, au Monastère des Ursulines Par : Innovation et Développement économique Trois-Rivières Réaliser des travaux de rénovation au Monastère des Ursulines afin d'y établir un pôle d'excellence en recherche sur le trouble du spectre de l'autisme. 2018-2020 250 000 $ Centre de transbordement ferroviaire Par : MRC de Mékinac Doter la MRC de Mékinac d'un équipement collectif économique en aménageant un centre de transbordement rail-route ou route-rail afin de permettre aux entreprises de la MRC de Mékinac et de l'agglomération de La Tuque d'avoir accès au chemin de fer. 2018-2020 100 000 $ Mise en valeur du club de golf et de curling La Tuque Par : Club de golf et de curling La Tuque (2008) inc. Rénover les installations de la section curling. La rénovation de la surface de curling et du système de réfrigération permettra à l'organisme d'utiliser l'espace à l'année, diversifiant ainsi son offre de service et sa clientèle tout en augmentant ses revenus. 2019-2020 100 000 $ Rehaussement des établissements de la chaîne hôtelière Marineau Par : Somnus société de gestion inc. Moderniser 40 unités d'hébergement de l'établissement de La Tuque et 13 unités d'hébergement de l'établissement de Shawinigan (secteur Grand-Mère). Avec ces travaux, cette chaîne hôtelière pourra mieux répondre aux besoins d'hébergement et diversifiera sa clientèle. 2019-2020 35 000 $ Exposition L'âge des superhéros Par : Musée POP Mettre en place une exposition sur les superhéros s'adressant à une clientèle âgée de 4 à 11 ans. 2019-2020 100 000 $ Qualité de l'eau des puits en Mauricie : responsabilisation et autonomisation des citoyens (phase 2) Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) Acquérir des connaissances en matière de qualité de l'eau souterraine et accompagner des propriétaires dans les méthodes d'échantillonnage et de décontamination de leurs puits. Ce projet permettra également de sensibiliser les propriétaires aux bonnes méthodes de protection et à l'importance de faire un suivi de la qualité de leur eau. 2018-2020 250 000 $ Développement des espaces TI Par : Société de développement de Shawinigan inc. (SDS) Compléter et aménager l'espace restant de 12 000 pi2 de l'incubateur de la SDS. Ainsi, tous les espaces seront aménagés afin de répondre à la demande actuelle et grandissante pour l'implantation d'entreprises tantôt en incubation et tantôt en hébergement. 2018-2020 300 000 $ Hub agroalimentaire de la Mauricie Par : MRC de Maskinongé Mettre en place un Hub agroalimentaire dans la MRC de Maskinongé qui offrira des locaux, des équipements et de l'accompagnement aux entreprises agroalimentaires de la région de la Mauricie. 2018-2021 242 618 $ Bornes électriques Par : MRC de Maskinongé Installer 43 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire de la Mauricie afin que toutes les municipalités de la région soient accessibles en véhicule électrique. 2018-2020 375 000 $ Entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie (addenda à l'entente sectorielle couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020.) Par : Les 6 Villes/MRC de la Mauricie La Fédération de l'UPA de la Mauricie Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Soutenir les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie en favorisant la concertation des acteurs territoriaux et régionaux concernés, le développement de compétences et l'échange d'expertise ainsi que le développement de projets mobilisateurs dans ces secteurs porteurs pour la Mauricie. 2019-2020 Total accordé : 3 071 758 $



Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Avril 2019

