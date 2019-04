Un expert de Velodyne va expliquer comment la technologie lidar permet d'augmenter la valeur commerciale des applications de cartographie mobile





Frank Bertini, directeur commercial UAV et Robotique, chez Velodyne Lidar, Inc. (stand n° 1420), va présenter des analyses de rentabilité concernant l'utilisation de la technologie lidar 3D dans les applications cartographiques mobiles, au salon AUVSI XPONENTIAL 2019 qui aura lieu du 29 avril au 2 mai, au MCormick Place, à Chicago. M. Bertini discutera des stratégies génératrices de revenus, obtenues en ajoutant le lidar à des drones, des sacs à dos et des véhicules tout-terrain (VTT) pour développer des solutions autonomes.

La session de M. Bertini, intitulée « Applications autonomes émergentes du lidar 3D », fournira un aperçu technique des applications industrielles des systèmes lidar embarqués sans pilote. La présentation se concentrera sur les cas d'utilisation émergents qui créent des opportunités commerciales sur les marchés en développement, notamment la gestion forestière, la gestion des services publics et l'arpentage. La session est programmée pour le mercredi 1er mai, de 14 h à 14 h 30 dans le XPO Hall- Solutions Theater.

« Velodyne Lidar aide les développeurs de systèmes en leur fournissant les données informatiques de perception, enrichies qui rendent possibles les systèmes de cartographie haute performance, dans une solution légère et versatile », a déclaré M. Bertini. « Les capteurs Velodyne permettent aux entreprises de créer rapidement et facilement des modèles 3D extrêmement précis de tous les environnements, qu'il s'agisse de forêts, de corridors électriques ou d'installations d'énergie solaire. »

Dans sa présentation, M. Bertini examinera comment les drones équipés du lidar léger et puissant de Velodyne sont capables de produire des nuages de points haute densité aussi bien pour une canopée forestière que pour le terrain situé en dessous. Il expliquera également comment cette même tâche peut être exécutée au niveau du sol avec un appareil de type « backpack » ou « sac à dos ». En outre, la session inclura des études de cas sur la cartographie mobile comprenant une inspection de ligne électrique et l'étude d'un champ d'énergie solaire.

Les participants au salon AUVSI XPONENTIAL 2019 pourront se rendre sur le stand de Velodyne pour en savoir plus sur la technologie lidar ultramoderne de Velodyne, offrant une image haute résolution avec vue panoramique pour mesurer et analyser l'environnement avec précision. La performance, la portée, et la forme compacte des capteurs Velodyne permettent aux développeurs de concevoir des systèmes versatiles qui peuvent être configurés pour n'importe quel besoin de cartographie.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'aide à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite. Pour en savoir plus sur lidar, consultez sur le site de Velodyne, la page Web Lidar 101.

