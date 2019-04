Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet sera en Mauricie dans le cadre des inondations





QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, visitera en compagnie de M. Simon Allaire, député de Maskinongé, le Centre régional de coordination gouvernementale dans le cadre des inondations en Mauricie et y rencontrera les représentants des médias.

Date : 26 avril 2019 Heure : 15 h 45 Lieu : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique

4000, rue Louis-Pinard

Trois-Rivières (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

