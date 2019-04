Concours Zéro déchet - La Ville de Montréal vous invite à voter en grand nombre pour votre projet coup de coeur !





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et de la résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine, a dévoilé aujourd'hui les cinq projets finalistes du concours Zéro déchet lancé le 15 mars dernier. À la suite de l'appel de candidatures fait par la mairesse de Montréal, 35 projets inspirants ont été soumis par des citoyens et organismes montréalais. Le comité de sélection, composé de deux membres du Jour de la Terre, de deux représentants de la Ville de Montréal, ainsi que de Anne-Marie Asselin, fondatrice de l'Organisation Bleue, ont eu la difficile tâche de sélectionner cinq projets qui se sont démarqués par leur pertinence et leur créativité.

« Nous avons fait de la transition écologique une priorité de mon administration, car il devient urgent d'agir et de poser des gestes concrets pour préserver notre environnement et laisser une Ville en santé aux générations futures. Le mouvement Zéro déchet est l'exemple parfait d'initiatives qui auront un impact réel en ce sens. Tous ont un rôle à jouer, et les projets citoyens qui tendent vers le Zéro déchet doivent être encouragés et mis en valeur. Toutes ces initiatives, grandes ou petites, s'ajoutent à celles des gouvernements, comme notre annonce de bannir les produits de plastique à usage unique », a mentionné la mairesse Valérie Plante.

« Je tiens à féliciter tous les participants et les finalistes. Toutes les initiatives soumises, qu'elles gagnent ou non, auront un véritable impact sur l'environnement, en enrayant ou en diminuant de manière importante les déchets qui génèrent une panoplie de problèmes. En plus d'être une nuisance visuelle, ceux-ci constituent un danger pour le maintien de la biodiversité en contaminant les écosystèmes. Chaque geste compte! », a ajouté Mme Lavigne Lalonde.

Projets finalistes

Les projets finalistes devaient répondre à plusieurs critères, tel que le potentiel de durabilité pour la communauté, la viabilité économique et le potentiel de création d'emploi, ainsi que la faisabilité et mise en place du projet à court terme.

PROJET « BOUSSOLE ZÉRO DÉCHET » LOCO

La Boussole Zéro Déchet permettra d'accompagner de manière numérique et humaine les Montréalais.es vers un mode de vie à faible impact écologique.

LA CALE - Pub Zéro Déchet

La Cale est le premier pub zéro déchet au Québec qui se préoccupe de l'avenir selon deux grands axes : un mode opérationnel zéro déchet et un approvisionnement biologique et éthique tout en soutenant les artisans locaux et en permettant une fenêtre sur la relève artistique québécoise.

COPOT - Production joyeuse et collaboratrice de conserves pour la communauté

Les Conserves soutenues par la communauté (CSC) visent à rendre accessibles à l'année des fruits et légumes locaux et bio à travers leur mise en conserve à l'échelle communautaire.

BOCOBOCO - Une épicerie en ligne gourmande et zéro déchet

BocoBoco est une épicerie gourmande et zéro déchet livrée à domicile, en transport écologique. Sa mission est de simplifier et d'accompagner la transition vers un mode de vie zéro déchet. Le fonctionnement est simple : via le site internet, les citoyens.nes peuvent commander facilement une large gamme de produits pour tout l'appartement zéro déchet.

TOUSKI S'RÉPARE - Partage et conseils sur la réparation d'objets

Touski s'répare est une communauté de pratiques de près de 7000 personnes cherchant à réparer leurs objets et prolonger leur durée de vie. Ils partagent, consultent et alimentent quotidiennement la communauté de trucs et astuces pour réparer soi-même, tutoriels, références de réparateurs, événements et actualités sur l'obsolescence et la réparation, etc.

La parole revient maintenant aux citoyens, qui pourront voter pour leur projet coup de coeur en ligne, jusqu'au 10 mai : https://www.jourdelaterre.org/qc/concours-zero-dechet-ville-de-montreal/.

Le gagnant se verra attribuer une bourse de 50 000 $ afin de réaliser son projet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 13:15 et diffusé par :