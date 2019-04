Une nouvelle étude révèle que 41 % des voyageurs quittent l'Aéroport Billy Bishop à pied, en vélo ou en transport en commun





Aucun autre aéroport d'Amérique du Nord n'affiche un pourcentage aussi élevé pour ce qui est de l'utilisation de modes de transport autres que l'automobile par ses usagers

Ces 5 dernières années, on a constaté une augmentation de 52 % de l'utilisation des moyens de transport autres que les véhicules personnels

Au total, 29 % des passagers quittent l'Aéroport Billy Bishop à bord de la navette gratuite

TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle étude réalisée par Dillon Consulting, 41 % des voyageurs quittent l'Aéroport Billy Bishop de Toronto à pied, en vélo, en transport en commun ou à bord de la navette gratuite de l'aéroport. Globalement, rares sont les aéroports nord-américains où le nombre d'usagers optant pour des modes de transport autres que l'automobile atteint de telles proportions. Les résultats de l'étude 2018 montrent que l'utilisation de modes de transport autres que l'automobile par les usagers de l'aéroport a augmenté de 52 % ces cinq dernières années, par rapport au taux de 27 % enregistré en 2013.

Bon nombre des 2,8 millions de passagers de l'Aéroport Billy Bishop choisissent ce dernier pour son emplacement pratique, accessible à pied que ce soit en provenance ou à destination du centre-ville de Toronto, ainsi que pour son interconnectivité avec les réseaux de transport régionaux. De fait, le rapport de Dillon souligne que 29 % des passagers prennent la navette gratuite de l'Aéroport Billy Bishop pour se rendre à la gare Union de Toronto. Ce pourcentage rend compte de l'importance du rôle que joue l'aéroport en permettant aux gens non seulement de se rendre au coeur du centre-ville de Toronto, mais aussi d'accéder facilement au vaste réseau de transport de la région. L'étude révèle également que seulement 2 % des passagers stationnent leur véhicule à l'aéroport.

Toujours d'après cette étude, le tunnel piétonnier de l'Aéroport Billy Bishop continue d'influer positivement sur la répartition de la circulation des passagers et des véhicules à l'aéroport. Ce tunnel reliant l'aéroport au pavillon de la partie continentale offre aux voyageurs un accès efficace et pratique à l'aéroport, et joue également un rôle essentiel en réduisant considérablement les cas d'augmentation subite de la demande de trafic au niveau du terminal de la partie continentale et le long d'Eireann Quay, enregistrés avant l'ouverture du tunnel en 2015.

« Que ce soit en investissant dans d'importantes infrastructures urbaines comme le tunnel piétonnier primé, en favorisant la création d'un environnement propice au développement de l'utilisation de modes de transport écologiques par les usagers de l'aéroport - notamment en mettant à disposition des stations de vélos bien situées et un service de navette gratuite à destination et au départ de la gare Union -, ou en collaborant avec la Ville de Toronto afin d'améliorer encore l'accès à Eireann Quay, PortsToronto continue de prendre des mesures novatrices afin de réduire les émissions polluantes et de fluidifier la circulation routière autour de l'aéroport, a expliqué Gene Cabral, vice-président directeur de l'Aéroport Billy Bishop. Nous sommes fiers de voir que bon nombre de nos passagers optent pour la marche, le vélo et d'autres modes de transport écologiques en provenance et à destination de l'Aéroport Billy Bishop. Les résultats positifs de cette étude témoignent non seulement de notre engagement soutenu à réduire la congestion, à exercer nos activités de manière durable et à encourager l'utilisation d'autres moyens plus propres pour les déplacements en direction et en provenance de l'aéroport, mais aussi de l'important rôle que joue l'Aéroport Billy Bishop en reliant les gens au vaste réseau de transport en commun de la région. »

L'étude réalisée par Dillon Consulting a été entreprise en juin 2018, durant les heures d'affluence à l'aéroport, et était axée sur les conditions liées aux débits de circulation, aux répartitions modales et aux taux d'occupation des taxis pour les déplacements au départ et à destination de l'aéroport. Les données réunies dans le rapport de Dillon aideront PortsToronto à évaluer les futures conditions et l'amélioration continue liées aux débits de circulation.

Une nouvelle configuration de la circulation des passagers et des véhicules, dans le cadre d'un projet pilote entrepris en décembre 2018, est actuellement en place. Les conséquences et l'efficacité de cette réorganisation seront mesurées en 2019, afin d'évaluer l'amélioration de la circulation à proximité d'Eireann Quay et la possibilité d'une adoption permanente de la nouvelle configuration.

Pour consulter le rapport de Dillon, cliquez ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

(https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pendant cinq années consécutives été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de Dillon Consulting http://www.dillon.ca

Dillon Consulting est un cabinet professionnel appartenant aux employés, spécialisé dans la planification, l'ingénierie, la science de l'environnement et la gestion, qui travaille en partenariat avec ses clients afin de trouver des solutions concertées sérieuses et inventives à des problèmes complexes à multiples facettes. Affichant fièrement notre identité canadienne depuis notre création en 1946 à London (Ontario), nous travaillons avec des clients qui souhaitent que leurs systèmes de transport soient écoefficaces, aussi respectueux que possible de l'environnement et adaptables au changement. Nous estimons qu'il faut parvenir à une certaine compréhension de la nature humaine et de l'ingénierie pour pouvoir élaborer de bonnes solutions de planification, et que ce sont ces systèmes complexes qui forment l'ossature nos villes.

