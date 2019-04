Le gouvernement du Québec investit dans l'organisme Technopôle IVÉO





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 100 000 $ pour soutenir les activités de Technopôle IVÉO, un organisme à but non lucratif dans le domaine de la mobilité intelligente. Cette contribution s'ajoute à celle octroyée en 2018 (100 000 $).

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion du colloque Solutions transport 2019, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud.

En accompagnant les villes et les entreprises sur leur territoire, Technopôle IVÉO a comme mission de trouver des solutions innovantes aux enjeux de congestion et de mobilité. Pour une deuxième année, cette plateforme d'expérimentation favorise la mise en place de services de transport pour un plus grand nombre de citoyens, tout en luttant contre les effets et les coûts des enjeux environnementaux. L'organisme offre divers services tels que le montage de projets de démonstration et l'accompagnement dans la recherche de financement.

Citation :

« Il est grand temps de mettre les transports collectifs, actifs et alternatifs au premier plan. En soutenant les activités d'IVÉO, notre gouvernement pose un geste pour améliorer l'efficacité, la fluidité et la sécurité du transport. Les initiatives portées par IVÉO et les autres partenaires du milieu favorisent la position du Québec dans le secteur stratégique de la mobilité intelligente. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue au projet avec une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

L'organisme à but non lucratif Technopôle IVÉO structure, mobilise et appuie un écosystème misant sur l'innovation pour accélérer le développement et le déploiement de produits, d'applications et de technologies qui permettront de rendre le transport des biens et des personnes plus efficace, plus intelligent et plus durable

Parmi les projets en cours menés par IVÉO, mentionnons :

le développement d'une offre de covoiturage entre employés travaillant dans une même zone;



la conversion de véhicules utilitaires municipaux à l'électricité;



l'amélioration de la fluidité de circulation aux intersections en fonction de l'achalandage réel;



l'optimisation des opérations de déneigement en hiver.

Liens connexes :

