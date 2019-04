Une villa construite comme un 'Musée Privé' à Lucca, en Toscane, à vendre aux enchères sans réserve Concierge Auctions





Concierge Auctions, leader sur le marché mondial, vend la Villa Angelina, une vaste villa et un domaine surplombant la pittoresque ville fortifiée de Lucca, en Italie. La propriété a été méticuleusement construite avec un budget considérable, beaucoup de minutie et d'attention aux détails pour la création d'une maison privée adaptée pour exposer la collection d'oeuvres d'art du propriétaire. En conséquence, elle offre le plus haut niveau de design contemporain. D'abord cotée à 28 millions d'euros, la Villa Angelina sera vendue sans réserve au plus offrant le 30 mai prochain. Les enchères débuteront le 28 mai.

La Villa Angelina offre 29 600 pieds carrés (2 750 mètres carrés) d'hébergement dans la maison principale, en plus de 12 700 pieds carrés (1 180 mètres carrés) de terrasses. Les intérieurs lumineux comprennent trois grandes salles de réception, trois suites parentales, une cuisine de restauration, un bureau, un cinéma, une piscine intérieure, un gymnase, un sauna et hammam, une cave à vin et deux ascenseurs intérieurs. Les garages souterrains s'étendent sur 3 552 pieds carrés (330 mètres carrés) et peuvent facilement accueillir huit voitures. Il y a deux autres maisons d'hôtes sur le terrain, également rénovées dans un style contemporain, les trois propriétés offrant au total de huit chambres doubles.

Les maisons sont situées sur un terrain de 32 acres (13 hectares), comprenant une oliveraie, un potager en exploitation, des vergers et des vignes. Il y a une piscine extérieure, un barbecue et un héliport. Le domaine bénéficie de la toute dernière technologie domestique, y compris le contrôle total de l'environnement AMX et le système d'alarme et de surveillance par caméra professionnelle.

Lucca est une ville médiévale fortifiée populaire auprès des visiteurs grâce à son architecture historique et à son excellente réputation gastronomique, avec neuf restaurants de la ville arborant une étoile Michelin.

Charlie Smith, conseiller européen de Concierge Auctions, commente : "La Villa Angelina est tout à fait unique - elle offre les vues idylliques et le vernaculaire local recherché par ceux qui poursuivent le rêve toscan, avec des intérieurs et des infrastructures de sécurité de la plus haute qualité dignes d'une maison urbaine contemporaine. Depuis l'introduction d'un nouveau régime d'imposition des personnes physiques attrayant, l'Italie s'est révélée une option de plus en plus populaire auprès des acheteurs de biens immobiliers d'Europe, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient."

Visitez la propriété ici. La propriété est ouverte aux visites tous les jours de 14h à 17h et sur rendez-vous.

