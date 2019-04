Reprise des activités à la boulangerie Vachon de Sainte-Marie en Beauce dans huit semaines





LAVAL, QC, le 26 avril 2019 /CNW/ - Bimbo Canada, propriétaire de la boulangerie Vachon, confirme que la boulangerie située à Sainte-Marie, en Beauce, devrait reprendre la fabrication de petits gâteaux dans huit semaines, délai dans lequel les chaînes de production devraient être rétablies entièrement à la suite des inondations dans la région. Avant que les activités puissent reprendre, l'entreprise s'assurera de la sécurité et du bien-être des collaborateurs, et verra à ce que les mesures nécessaires aient été prises sur les plans de la salubrité alimentaire, de l'environnement et de l'assurance de la qualité.

Maintenant que le niveau de l'eau est redescendu, plus de 75 collaborateurs de la boulangerie travaillent sans relâche à Sainte-Marie, avec l'aide de collaborateurs d'autres régions du Canada, pour évaluer les dégâts et faire en sorte que la boulangerie redevienne fonctionnelle.

« Nous remercions du fond du coeur toutes les personnes qui nous ont appuyés pendant cette période difficile : nos collaborateurs dévoués, les membres de l'équipe de direction de notre boulangerie, nos clients, nos fidèles consommateurs, les nombreux partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux responsables de la sécurité publique et les gens de Sainte-Marie, indique Marie-Ève Royer, vice-présidente, Ventes nationales, Bimbo Canada. Nous faisons partie de la collectivité et connaissons le savoir-faire étendu des collaborateurs de Sainte-Marie. Nous sommes fiers de contribuer à l'économie de la ville et de la région, et nous entendons le faire pendant encore plusieurs années. »

Dans les prochains jours, Bimbo Canada s'entretiendra avec les collaborateurs de la boulangerie pour faire le point sur la situation et répondre à leurs questions. L'entreprise examine également avec les autorités et les représentants syndicaux divers moyens pour que les collaborateurs soient le moins touchés possible par la situation.

Bimbo Canada s'est jointe à la Croix-Rouge afin d'amasser des fonds pour aider les collaborateurs québécois victimes des inondations et doublera les dons de ses collaborateurs.

Nous accordons la priorité absolue aux intérêts de nos consommateurs, et nous mettons donc tout en oeuvre pour fabriquer les produits de grande qualité auxquels ils s'attendent. Nous sommes également résolus à garder les rayons garnis de petits gâteaux. Toutefois, malgré tous nos efforts, il est possible que les petits gâteaux Vachon préférés des consommateurs en viennent à manquer à certains endroits au cours des prochaines semaines. Si les consommateurs ont des questions au sujet de nos petits gâteaux, ils peuvent communiquer avec nous au 1-844-485-1029.

