Traci Dunne quitte ISBA après 21 ans pour rejoindre APR





LONDRES, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Advertising Production Resources (APR) a annoncé la nomination de Traci Dunne à un nouveau poste mondial de consultante stratégique afin de soutenir la croissance d'APR dans le conseil en services de marketing à travers le monde.

Basée à Londres, Traci cumule plus de 20 ans d'expérience chez ISBA (The Incorporated Society of British Advertisers) dans les services de conseil auprès de spécialistes du marketing et de professionnels de l'approvisionnement. En tant que membre de la communauté mondiale de production (Global Production Community) d'APR, elle aidera les marques à déterminer comment évoluer dans le paysage de plus en plus complexe de la production créative.

Traci aura pour mission d'organiser des ateliers et des webinaires attrayants à travers les offres de renom Global Campus et Knowledge Center d'APR, en s'attachant à informer et sensibiliser les clients dans toutes les disciplines de production de contenu, ainsi qu'à collaborer avec des organismes du secteur (tels qu'ISBA, WFA, ACA et ANA) pour élaborer des livres blancs, des renseignements sur les fournisseurs et des pratiques exemplaires pour l'industrie.

« Je suis absolument ravie de rejoindre APR. Ayant travaillé pendant de nombreuses années comme partenaire de confiance auprès de membres d'ISBA, j'apprécie la philosophie d'APR qui consiste à aider les spécialistes du marketing à déterminer ce qui convient le mieux à leur écosystème créatif », a déclaré Traci Dunne, ancienne directrice du conseil chez ISBA. « Aucune société n'est mieux placée qu'APR pour aider les marques qui cherchent à optimiser leur approche de la production face aux options qui n'ont jamais été aussi nombreuses. La passion, l'expérience et l'empreinte géographique d'APR sont uniques dans le secteur, ce qui fait d'elle un choix évident pour la prochaine étape de ma carrière. »

« L'arrivée de Traci nous enthousiasme énormément et conforte APR dans sa position unique au sein du secteur publicitaire mondial », a déclaré Danny Whybrow, directeur général adjoint et directeur principal des zones EMEA/APAC. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec Traci à mesure que nous continuerons d'évoluer et de développer les activités mondiales d'APR. »

À propos d'APR

Basée à Denver, au Colorado, Advertising Production Resources (APR) est une société mondiale de conseil en optimisation de la production créative qui aide les spécialistes du marketing à concevoir des écosystèmes modernes de production créative. APR compte 200 experts répartis dans 28 pays qui collaborent avec des marques, des agences et des fournisseurs mondiaux sur toutes les plateformes de contenu : publicités télévisées, vidéos en ligne, contenu social, sites Web, bannières, applications, contenu mobile, impressions et photographies, expériences et événements. Détenue par une femme, APR est une société privée composée de 62 % de femmes et entièrement certifiée par le Conseil national des femmes entrepreneures (Women's Business Enterprise National Council, WBENC) et par WEConnect International. APR est membre du corps enseignant de l'Association des annonceurs nationaux (Association of National Advertisers, ANA) sur le sujet de la production publicitaire et partenaire stratégique officiel de la Fédération mondiale des annonceurs (World Federation of Advertisers, WFA). Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.aprco.com/.

