Inondations à la Ville de Laval : une navette ferroviaire gratuite entre les gares Sainte-Dorothée et de l'île Bigras dès samedi





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Ville de Laval et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo assurera le service d'une navette ferroviaire temporaire gratuite entre les gares Sainte-Dorothée et Île-Bigras dans le cadre des mesures d'urgence en place sur le territoire de la Ville de Laval.

Une navette par train sera en fonction à compter de samedi matin 5 h, et ce, jusqu'à dimanche minuit selon les fréquences suivantes :

De jour (5h à 23h59) : passage aux 30 minutes

De nuit (minuit à 4h59) : passage aux 60 minutes

Dans les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi, le service de navette sera assuré aux 30 minutes par une camionnette rail-route, c'est-à-dire un véhicule routier adapté à la traction sur rail. Les résidents n'auront qu'à se présenter à la gare Île-Bigras pour monter à bord.

Pour consulter les heures de départ de la navette temporaire : exo.quebec/avis .

Exo tient à informer les riverains des deux gares que, en raison des règles ferroviaires en vigueur, le moteur, les lumières et les cloches de la navette ferroviaire seront audibles et visibles, et ce, de jour comme de nuit.

Le maintien du service de navette ferroviaire temporaire sera réévalué mardi.

À titre de précision, la ligne exo6 Deux-Montagnes n'est pas affectée par la crue des eaux. Le service régulier est donc maintenu. De plus, le service de trains régulier sera exceptionnellement gratuit entre les deux gares lavalloises lundi le 29 avril et en matinée le mardi 30 avril.

Aide-mémoire

Quoi : Navette ferroviaire temporaire gratuite entre les gares Sainte-Dorothée et Île-Bigras dans le cadre des mesures d'urgence de la Ville de Laval



Quand : À compter de samedi 27 avril 2019, à 5h



Modalités : Navette aux 30 minutes de 5 h à minuit samedi et dimanche

Navette aux 60 minutes dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit à 5 h

Navette aux 30 minutes dans les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi, de minuit à 5 h

Horaire régulier, de jour, lundi et mardi

