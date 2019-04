Le gouvernement du Canada verse 2,3 millions de dollars pour le Manitoba afin de combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs





WINNIPEG, le 26 avril 2019 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, la violence liée aux armes à feu et aux gangs met nos collectivités en danger. Les Canadiens doivent se sentir en sécurité et c'est la responsabilité de tout gouvernement d'assurer la sécurité de nos quartiers. Pour ces raisons, le gouvernement du Canada prend des mesures afin de lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans les collectivités partout au Canada en investissant fortement dans l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, et le ministre de la Diversification du commerce international, l'honorable Jim Carr, accompagnés par le ministre de la Justice et procureur général, l'honorable Cliff Cullen, pour annoncer le financement de plus de 2,3 millions de dollars sur deux ans afin de soutenir la stratégie de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs du Manitoba.

Le Manitoba poursuivra l'élaboration fructueuse de la stratégie axée sur cinq piliers : la collecte et l'échange de renseignements, l'éducation et la sensibilisation; la perturbation et l'application de la loi; la surveillance communautaire, la supervision et les stratégies de sortie de gang; la mesure du rendement. Le financement soutiendra ces piliers et ainsi que la coordination continue des ressources et des programmes actuels. En outre, l'investissement encourage l'éducation, la formation, et l'infrastructure qui soutient les activités policières fondées sur des données probantes et des renseignements.

Citations

« La violence liée aux armes à feu et aux gangs n'a pas sa place dans nos collectivités. Elle met nos jeunes à risque et sème la peur dans nos quartiers. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec le Manitoba pour soutenir sa stratégie de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et pour s'assurer que tous les Manitobains puissent vivre et prospérer dans des collectivités paisibles et à l'abri de la violence liée aux armées à feu et aux gangs. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Consacrer des ressources pour les besoins de nos collectivités est une stratégie efficace pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Notre partenariat avec le Manitoba aidera à soutenir les dirigeants communautaires et les programmes communautaires qui ont un grand impact au niveau local ».

- L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international,

« Notre gouvernement s'engage à protéger les familles manitobaines en réprimant la criminalité liée aux armes à feu et aux gangs dans nos collectivités. Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral soutienne notre stratégie de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, ce qui protégera les quartiers et les maisons des Manitobains ».

- L'honorable Cliff Cullen, ministre de la Justice et Procureur général

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Du montant total de 327,6 millions de dollars, une somme de 214 millions de dollars sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, le Manitoba recevra un total de 13 millions de dollars.

recevra un total de 13 millions de dollars. Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

