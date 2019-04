Le gouvernement du Canada aide à attirer de nouveaux investissements dans la production de plastiques facilement recyclables





Le soutien consenti par le gouvernement fédéral a permis des investissements de 4,5 milliards de dollars au Canada et le maintien de 2 110 emplois en Alberta

COMTÉ DE STURGEON, AB, le 26 avril 2019 /CNW/ - Au Canada, le leadership environnemental et la croissance économique vont de pair. Le gouvernement du Canada saisit les possibilités qui sont créées par les technologies propres dans les secteurs innovateurs des ressources du pays. Investir dans une production plus propre de produits de plastique permet de tirer le maximum des ressources du Canada, tout en protégeant l'environnement au profit des générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un engagement financier de 49 millions de dollars à l'endroit de Canada Kuwait Petrochemical Corporation (CKPC) (anglais), une coentreprise formée de Pembina Pipeline Corporation (anglais) et de Kuwait's Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC) (anglais). Cette coentreprise construira un nouveau complexe de 4,5 milliards de dollars dédié à la production de polypropylène dans le comté de Sturgeon, en Alberta.

Cet investissement, qui s'inscrit dans le plan du gouvernement visant à consacrer 1,6 milliard de dollars en appui aux emplois et aux travailleurs du secteur pétrolier et gazier, permettra de créer 200 emplois et de maintenir 1 910 emplois dans le secteur de la construction pendant la durée du projet. De plus, selon des modèles du Conference Board du Canada, dans tout le pays, 13 800 emplois indirects et induits découleront de la construction de l'usine et il y aura 1 500 emplois indirects et induits liés à l'exploitation de l'usine.

CKPC utilisera du propane canadien, une ressource abondante, pour produire du polypropylène facilement recyclable, ce qui haussera la valeur du propane. Le Canada n'étant pas producteur de polypropylène actuellement, ce projet prend toute son importance, car il permettra d'ouvrir la porte à une multitude de nouvelles possibilités et à de nouveaux marchés pour les entreprises canadiennes. En évitant d'exporter le propane et donc de le transporter vers des marchés outre-mer pour ensuite importer des produits prêts à l'utilisation, il y aura une diminution d'environ 180 000 tonnes de dioxyde de carbone émis par année.

Grâce en partie au soutien du gouvernement fédéral, CKPC investira également dans les compétences de l'avenir en augmentant le nombre de places pour les étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études, le nombre de possibilités d'emploi pour les femmes de métier. L'entreprise investira 20 millions de dollars de plus dans de nouvelles activités de recherche et développement, et 7 millions de dollars dans la réduction de la production de déchets de plastique, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs environnementaux du Canada.

Citations

« Notre gouvernement continue de soutenir l'innovation et la création d'emplois dans les secteurs canadiens des ressources. L'investissement de 4,5 milliards de dollars démontre clairement que le Canada et l'Alberta représentent de bons endroits où investir. Non seulement ce projet offre de nouvelles possibilités et l'accès à de nouveaux marchés, mais il favorisera aussi la création de plus d'emplois dans la province. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement allie ses efforts aux travailleuses et aux travailleurs dévoués du secteur pétrolier et gazier afin de créer des emplois et d'accroître l'offre de nouvelles possibilités et l'accès à de nouveaux marchés pour les secteurs des ressources du Canada. Nous sommes fiers d'appuyer le projet de CKPC qui utilisera la ressource bon marché qu'est le propane canadien pour produire du polypropylène de grande qualité, ici même en Alberta, et ainsi contribuer au maintien de milliers d'emplois. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi

« Ce projet, unissant le Canada et le Koweït, représente un investissement hautement stratégique qui donne une valeur ajoutée à nos ressources naturelles. Il permettra la création de milliers d'emplois et offrira de nouvelles possibilités aux Canadiens. C'est grâce à l'association du gouvernement du Canada, du gouvernement albertain et de l'administration du comté de Sturgeon que la réalisation de ce projet a été rendue possible, alors que le marché mondial dans ce domaine est extrêmement concurrentiel. Le fait d'attirer un partenaire de la trempe de PIC démontre bien ce que peuvent représenter pour le Canada et le monde entier la richesse de nos ressources et la valeur de nos industries. »

- Le président de Canada Kuwait Petrochemical Corporation, Stuart Taylor

Les faits en bref

Fondée en 2017, CKPC est une coentreprise formée de Pembina Pipeline Corporation et de Kuwait's Petrochemical Industries Company dont le siège social est situé à Calgary et Alberta .

Petrochemical Industries Company dont le siège social est situé à et . L'investissement fédéral est effectué dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans les secteurs de l'économie canadienne les plus dynamiques et innovateurs.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :