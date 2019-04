Mise à jour des inondations à Laval - Recommandation d'évacuation dans certains secteurs





LAVAL, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - En raison des prévisions météo des prochains jours et suivant la montée constante des eaux des rivières, les autorités recommandent l'évacuation aux citoyens des résidences situées dans les zones de planification des opérations A, ainsi qu'aux Îles-Laval et à l'île Roussin. La sécurité et la protection des citoyens et des employés étant la priorité, la livraison de sacs de sable n'est plus effectuée dans ces secteurs.

Il est également recommandé à tous les sinistrés étant à mobilité réduite ou ayant une condition médicale particulière d'évacuer leur résidence dès maintenant, à titre préventif.

La Ville demande aux citoyens d'aviser les autorités municipales, en téléphonant au 311, de l'endroit où ils pourront être contactés durant leur absence.

Pour consulter la carte des zones de planification des opérations : http://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Conférence de presse le 26 avril, à 14 h, à l'hôtel de ville de Laval (1, place du Souvenir) en présence de Marc Demers , maire de Laval, Pierre Brochet , directeur du Service de police et René Daigneault, directeur du Service sécurité incendie .

Les demandes médias peuvent être envoyées par courriel à medias@laval.ca

Page Web dédiée aux inondations mise à jour chaque heure : www.inondations.laval.ca

Carte interactive des zones à risque d'inondation : https://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Publications régulières sur les réseaux sociaux Facebook Ville de Laval page officielle et Twitter @laval311

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.

