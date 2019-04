Un forum thématique de l'initiative « Route et ceinture » portant sur la Route de la soie numérique s'est tenu à Pékin





PÉKIN, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le forum thématique sur la Route de la soie numérique, organisé dans le cadre du deuxième Forum « Une ceinture, une route » pour la coopération internationale a eu lieu mercredi à Pékin.

Le forum thématique sur la Route de la soie numérique a été accueilli par la NDRC (Commission nationale pour le développement et la réforme) et l'Administration chinoise du cyberspace. Il a été organisé conjointement par le Centre de facilitation de la construction de l'initiative « Route et ceinture » de la NDRC, le centre chinois pour le développement axé sur l'innovation de la NDRC et le Centre de coopération internationale (ICC) de la NDRC. Il a été parrainé conjointement par le Centre chinois pour le développement urbain de la NDRC et le service d'informations économiques sur la Chine de l'agence de presse Xinhua.

Placé sous le thème « Construire conjointement la Route de la soie numérique du 21e siècle », le forum a réuni plus de 200 participants venus de près de 30 pays, dont Cuba, l'Égypte, la France, la Serbie, pour ne citer que ceux-là.

Pendant le forum thématique, des responsables gouvernementaux et des représentants de plusieurs organisations internationales ont exposé avec dynamisme leurs expériences liées au développement de l'économie numérique.

Plus de 15 entreprises de 8 pays, dont ZTE Corporation et Nigerian Television Authority, ont organisé une cérémonie d'échange de signature de contrats portant sur huit nouveaux projets de collaboration.

Un album sino-anglais, axé sur la coopération internationale pour la construction de la Route de la soie numérique, a vu le jour sur le forum thématique.

Intitulé « Digital Tech Lighting the Silk Road » (Les technologies numériques éclairent la Route de la soie), l'album bilingue, provenant de la base de données sur la Route de la soie de l'agence Xinhua a été compilé conjointement par le Département de l'innovation et du développement de la high-tech de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), le Bureau du développement des technologies de l'information de l'Administration chinoise du cyberspace et le service d'informations économiques sur la Chine de l'agence de presse Xinhua. Il expose neuf cas portant sur la construction de la Route de la soie numérique et illustre la tendance irréfutable du développement de l'économie numérique et de la mondialisation, l'aspiration des gens au partage des connaissances et des technologies, ainsi que leurs souhaits sincères d'une vie meilleure et d'un développement économique rapide.

« La construction de la Route de la soie numérique fait appel à la participation d'un plus grand nombre de pays aux efforts sociaux et à un engagement plus profond en termes d'échanges politiques, de dialogues et de coopération complémentaire », a déclaré un représentant de la NDRC.

