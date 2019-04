Plus de 39 000 $ pour favoriser l'exercice de la coparentalité dans la région de l'Estrie





QUÉBEC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour favoriser un partage plus équitable des responsabilités parentales et un engagement accru des pères auprès de leurs enfants dans la région de l'Estrie, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 39 532 $ dans le cadre du Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité.

Le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Cette aide financière permettra la réalisation d'un projet dans la région.

Rappelons que ce programme vise à soutenir financièrement le développement et la mise en oeuvre d'activités favorisant un partage plus équitable des responsabilités parentales en ce qui concerne, notamment, la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants. Il a aussi pour objectif de soutenir le développement et l'adaptation d'activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Citations

« Je suis très heureux qu'un projet soit mis en oeuvre dans notre région pour encourager le partage équitable des responsabilités parentales. Je tiens à remercier la Maison de la famille de Sherbrooke qui le réalisera, car elle contribuera à souder les familles de l'Estrie tant sur le plan de la relation avec les enfants que sur celui de la relation de couple. Cet équilibre est primordial pour une vie familiale harmonieuse et un environnement sain et épanouissant. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Vous le savez, notre gouvernement souhaite agir tôt et de manière concertée auprès des enfants. Nous voulons répondre aux besoins spécifiques de chacun d'eux pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Pour y parvenir, l'engagement des parents, des deux parents, est fondamental. Ce programme est une mesure concrète pour soutenir les parents dans leur rôle et les aider à répartir équitablement toutes les responsabilités qui s'ajoutent lorsque nous fondons une famille. Il permet également d'offrir aux pères des moyens pour s'impliquer pleinement dans le développement de leurs enfants. Je tiens à remercier tous les organismes qui réaliseront des projets en ce sens et qui contribuent ainsi à améliorer le bien-être des familles du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Tableau des projets retenus :

Région administrative Nom de l'organisme Montant Estrie Maison de la famille de Sherbrooke 39 532 $

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur le programme :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/CFTE/soutien-financier/PSF-coparentalite/Pages/index.aspx

