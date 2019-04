Pamela Steer de la CSPAAT nommée directrice financière canadienne de l'année





TORONTO, le 26 avril 2019 /CNW/ - Pamela Steer, directrice financière de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) est nommée directrice financière canadienne de l'année 2019. Depuis 17 ans, ce prix rend hommage aux hauts dirigeants financiers qui ont contribué de manière exceptionnelle à l'essor du milieu des affaires canadien par l'entremise de leurs qualités humaines, leur perspicacité et leur intégrité.

Mme Steer a dirigé la CSPAAT au cours d'une transformation majeure qui a permis d'améliorer la situation financière, la fiabilité et la crédibilité de la société d'État. Au cours des dernières années, elle s'est assurée que la CSPAAT possède les talents appropriés pour atteindre ses objectifs, notamment, en embauchant des comptables agréés possédant de l'expérience dans le secteur privé, en renforçant l'expertise actuarielle et en investissant dans des programmes de formation afin de favoriser le développement des jeunes professionnels.

« Félicitations à Pamela Steer! L'équipe de Pamela à la CSPAAT est soutenue par son leadership et soutient son leadership à 100 %. Quel bel exemple d'une directrice financière qui joue le rôle de mentor, affirme Pete Pigott, président et chef de la direction de FEI Canada. Nos finalistes incarnent le meilleur du leadership financier au Canada. »

« Félicitations à Pamela Steer d'avoir été nommée directrice financière canadienne de l'année, souligne Alainna Tennison, associée et directrice financière chez PwC Canada. De nos jours, les directeurs financiers ouvrent la voie à la stratégie et à la croissance, tout en créant un espace où l'innovation peut prospérer. Tous les finalistes incarnent de manière exemplaire ce que signifie être un directeur financier dans un monde qui évolue rapidement. »

« Le formidable travail de Pamela Steer à la CSPAAT illustre parfaitement ce qu'est un leadership d'exception et un dévouement hors du commun. Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée, souligne David King, directeur principal chez Robert Half Canada. Le prix du directeur financier de l'année offre une occasion unique de découvrir comment une gestion financière solide accompagnée d'une bonne collaboration, d'une pensée novatrice et d'une gouvernance responsable permet de bâtir des équipes inspirées et aide les organisations à prospérer. Les réussites de nos finalistes témoignent de l'expertise et de l'intégrité qui foisonnent au sein du milieu des affaires canadien. »

Mme Steer s'est jointe à la CSPAAT en 2012 à titre de directrice de l'équipe des finances. Leader inspirante, cette dernière s'est investie dans l'avenir de la profession de la finance, que ce soit par le mentorat ou par l'entremise de son implication dans le développement des futurs leaders. Elle s'est particulièrement impliquée auprès des jeunes femmes et des jeunes entrepreneurs. Comme les enjeux de santé mentale sont, pour elle, une priorité, elle a aussi créé la première politique de la CSPAAT en matière de santé mentale au travail et mis en place une formation obligatoire sur le sujet pour les membres de la haute direction. Mme Steer est titulaire d'une maîtrise en comptabilité de l'Université de Waterloo.

Attribué par un jury indépendant, la sélection du lauréat du prix du directeur financier canadien de l'année se repose sur un ensemble de critères, selon le contexte dans lequel les candidats exercent leurs fonctions. Parmi ceux-ci se retrouvent la transparence de l'information financière, les normes de conduite professionnelle exemplaire, les méthodes comptables, ainsi que l'engagement à l'égard d'une bonne gouvernance d'entreprise, conforme aux normes en vigueur et aux lignes directrices en constante évolution. Les candidats sont également évalués sous les angles suivants : vision et leadership, information externe et relations avec les parties prenantes, responsabilité sociale, innovation, performance de l'entreprise et mentorat/développement professionnel.

Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada), PwC Canada et Robert Half sont les principaux commanditaires du prix du directeur financier canadien de 2019. Le prix est également commandité par Comptables professionnels agréés (CPA Canada), Ricoh Canada Inc. et SAP Canada Inc., et, du côté des médias, par The Globe and Mail.

Pour une information plus détaillée, notamment sur les critères de sélection des candidats et les conditions d'admissibilité au prix, veuillez consulter le site www.cfoy.ca/fr .

À propos de Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada),

FEI Canada (Dirigeants financiers internationaux du Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui réunit 1 600 membres répartis dans ses 11 sections régionales du Canada. L'association permet à ses membres d'améliorer leurs compétences en leadership et d'approfondir leurs connaissances en gestion, notamment par son programme de formation destiné à la direction : « CFO Leadership Beyond Finance ». Les membres de l'association représentent un grand nombre d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Ils comptent des directeurs financiers, des administrateurs de comités d'audit et des cadres dirigeants parmi des financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des fiscalistes.

Pour en savoir plus, consultez le site www.feicanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn au https://ca.linkedin.com/company/fei-canada et Twitter @FEICanada.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 250 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage et nous faire part de vos préoccupations, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2019. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande agence de recrutement spécialisé au monde avec plus de 300 bureaux dans le monde. Elle propose des outils de recherche d'emploi et de gestion sur son site, à l'adresse : www.roberthalf.ca/fr. La société a publié dernièrement des lignes directrices sur les salaires (2019 Salary Guides) et une analyse des dernières tendances en matière de recrutement. Pour obtenir des conseils de carrière et de gestion ainsi que de l'information sur l'embauche et la recherche d'emploi, visitez notre blogue à l'adresse : www.roberthalf.ca/fr/blogue

