Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation pour contribuer à la croissance l'industrie de la transformation d'aliments en Ontario





VAUGHAN , ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - À l'occasion d'une visite dans une installation de fabrication du sud de l'Ontario aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau et le député de Vaughan--Woodbridge Francesco Sorbara ont annoncé l'octroi d'une contribution remboursable maximale de 8,5 millions de dollars à l'entreprise Riverside Natural Foods Ltd. pour la modernisation de sa gamme de produits MadeGoodMC.

Ce projet financé par le programme Agri-innover du Partenariat canadien pour l'agriculture permettra à l'entreprise d'acheter et d'installer un équipement robotique nouveau au Canada, d'adapter et d'automatiser sa production de barres granola et de créer trois nouvelles chaînes de production de collations santé sans allergènes.

Grâce à cette contribution, Riverside Natural Foods devrait accroître sa production, ses intrants et ses ventes à l'exportation tout en lançant de nouveaux produits sur le marché et en créant des emplois bien rémunérés au profit de tous les Canadiens.

Citations

« Ce financement aidera Riverside Natural Foods à rester à la fine pointe grâce aux toutes dernières technologies, ce qui lui permettra d'augmenter sa production et d'offrir des produits novateurs de grande qualité à ses clients au Canada et partout dans le monde. Notre gouvernement est fier de contribuer à des projets comme celui-ci, qui aideront le secteur agroalimentaire de l'Ontario à rester solide et à croître, rehausseront la compétitivité du Canada et créeront des emplois pour notre classe moyenne. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous avons un gouvernement qui déploie beaucoup d'efforts pour aider les petites entreprises comme Riverside Natural Foods à démarrer, à prendre de l'expansion et à avoir accès à de nouveaux marchés. La contribution annoncée aujourd'hui aidera à créer de bons emplois, à stimuler l'innovation dans notre secteur agroalimentaire et à renforcer l'économie du Canada. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan--Woodbridge

« Le soutien du gouvernement est un énorme coup de pouce pour notre entreprise, car il nous permet d'acquérir le meilleur équipement de production de pointe qui soit, lequel permettra à la marque MadeGood d'être concurrentielle à l'échelle mondiale. Nous allons continuer de produire des aliments nutritifs à partir de produits agricoles biologiques canadiens, d'offrir des emplois à une main-d'oeuvre qualifiée d'origines ethniques diverses et à redonner généreusement à la communauté. MadeGood s'efforce de devenir un modèle à suivre et un chef de file au Canada dans la gestion d'entreprises efficaces reposant sur les trois grands piliers du développement durable. »

- Nima Fotovat, président, Riverside Natural Foods

Les faits en bref

En 2017, l'industrie de la transformation d'aliments en Ontario a enregistré des ventes de 45 milliards de dollars et généré des exportations se chiffrant à 10 milliards de dollars.

a enregistré des ventes de 45 milliards de dollars et généré des exportations se chiffrant à 10 milliards de dollars. Riverside Natural Foods est une entreprise familiale de Vaughan ( Ontario ), qui a été constituée en personne morale en 2013. L'entreprise qui compte environ 200 employés se spécialise dans la fabrication de barres granola, de collations et de céréales de marque MadeGood MC . Elle est bien établie sur le marché et elle a réalisé des ventes de 50 millions de dollars dans plus de 30 pays en 2017.

), qui a été constituée en personne morale en 2013. L'entreprise qui compte environ 200 employés se spécialise dans la fabrication de barres granola, de collations et de céréales de marque MadeGood . Elle est bien établie sur le marché et elle a réalisé des ventes de 50 millions de dollars dans plus de 30 pays en 2017. La contribution annoncée aujourd'hui provient du programme Agri?innover du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale (2018-2023) dotée d'un budget maximal de 128 millions de dollars visant à accélérer la commercialisation, l'adoption et/ou la démonstration de produits, de technologies, de procédés ou de services agro-industriels novateurs qui améliorent la compétitivité et la durabilité du secteur agricole.

Riverside Natural Foods a déjà reçu une aide maximale de 782 000 $ du programme Agri-innovation pour l'acquisition d'un équipement de fabrication d'une gamme de barres biologiques santé novatrices exemptes de liants à base de sucre.

Liens connexes

