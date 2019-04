Bureau en Gros lance sa campagne de financement « Donnez deux dollars. Partagez un rêve. » à l'appui d'Olympiques spéciaux Canada dans ses succursales partout au Canada





RICHMOND HILL, ON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros a lancé sa levée de fonds « Donnez deux dollars. Partagez un rêve. » à l'appui d'Olympiques spéciaux Canada dans ses succursales partout au Canada. La campagne recueille des fonds pour aider à offrir des programmes de sport de calibre mondial aux personnes ayant une déficience intellectuelle dans les collectivités partout au Canada.

Du 27 avril au 27 mai, les clients peuvent appuyer l'initiative en faisant un don en magasin à leur succursale Bureau en Gros local ou en ligne à l'adresse suivante : Bureauengros.com/partagezunreve.

« L'entreprise du travail et de l'apprentissage tient à coeur le soutien à la communauté et nous sommes fiers d'organiser une autre collecte de fonds à l'appui d'Olympiques spéciaux Canada dans nos succursales, déclare David Boone, Président-directeur général, Staples Canada. Le travail que font les Olympiques spéciaux en collaboration avec leurs sections locales transforme des vies, non seulement en offrant les bienfaits du sport pour la santé, mais aussi en enseignant les habiletés fondamentales, les valeurs, la discipline, la socialisation et l'inclusion. »

Le visage de la campagne de cette année est celui de Levi, huit ans, de Huntsville, en Ontario. Le parcours de Levi aux Olympiques spéciaux a commencé il y a trois ans avec Active Start, un programme communautaire pour les jeunes athlètes. Levi a acquis la confiance nécessaire à la poursuite d'un avenir sans limites et, grâce aux programmes des Jeux olympiques spéciaux, il continuera à développer des habiletés qui l'aideront à relever tous les défis dans le sport et dans la vie.

« Au nom d'Olympiques spéciaux Canada et de nos 47 500 athlètes, je tiens à remercier sincèrement Staples Canada pour leur engagement envers le mouvement des Olympiques spéciaux, affirme Sharon Bollenbach, Chef de la direction, Olympiques spéciaux Canada. Les dons faits à la campagne Donnez deux dollars. Partagez un rêve. appuient les programmes sportifs communautaires partout au Canada, aidant les personnes ayant une déficience intellectuelle à acquérir la confiance nécessaire pour relever n'importe quel défi dans le sport et dans la vie. Nous sommes enthousiastes pour la campagne de cette année et nous croyons qu'elle sera la plus réussie à ce jour ! »

Pour plus de renseignements au sujet de la campagne Partagez un rêve, allez à Bureauengros.com/partagezunreve.

Suivez et participez à la conversation sociale en utilisant #ShareADream et en suivant @StaplesCanada et @SpecialOCanada sur Twitter et Facebook.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Fondée en 1969, la section canadienne de ce mouvement international se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et la joie du sport. Ce mouvement populaire, qui fonctionne avec la collaboration de clubs sportifs locaux dans 12 provinces et territoires, va au-delà de la sphère du sport et vise à habiliter les individus, à changer les attitudes et à créer des communautés. Plus de 47 500 athlètes présentant une déficience intellectuelle, de l'âge de deux ans à l'âge adulte, sont inscrits aux programmes d'Olympiques spéciaux à longueur d'année partout au Canada. Ils profitent du soutien de plus de 21 000 bénévoles, y compris plus de 16 000 entraîneurs formés. Pour plus de renseignements, visitez specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram @SpecialOCanada.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses 305 succursales partout au pays ou qui magasinent en ligne sur Staples.ca. L'entreprise du travail et de l'apprentissage dont le siège social est situé près de Toronto, en Ontario, offre des services de livraison le lendemain à 85 % du marché canadien, ainsi que des services d'achat en ligne et cueillette en magasin de deux heures. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée qui se consacre à aider ses clients - entrepreneurs, éducateurs, étudiants et parents - à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez staples.ca pour plus de renseignements, ou participez à la conversation sociale avec @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

